Le marché de l’épicerie B2B pour Kiranas Jumbotail verra le nombre de magasins croître de 2,5 fois d’ici la fin de l’exercice 22

Technologie pour les MPME : Le marché interentreprises Jumbotail, qui relie les magasins de kirana et les supermarchés aux marques et aux producteurs de produits de base, cherche à ajouter 2 lakh kiranas d’ici la fin de l’exercice 2021-2022, soit 2,5 fois plus que 80 000 actuellement, a déclaré le cofondateur Ashish Jhina à Financial Express en ligne. « Il y avait 30 000 à 35 000 kiranas sur la plateforme avant Covid. Nous servons maintenant plus de 80 000 kiranas et d’ici la fin de l’exercice 21, nous visons à servir 2 000 000 kiranas en Inde. Co-fondé par les camarades de classe du MBA de Stanford S.Karthik Venkateswaran et Ashish Jhina en 2015, Jumbotail propose également un réseau interne de chaîne d’approvisionnement complet avec des centres de distribution, des centres de distribution pour permettre la livraison en magasin sur le dernier kilomètre et la collecte des paiements de ses clients en dehors d’une fintech. plate-forme pour faciliter le crédit de fonds de roulement pour les magasins et les vendeurs Kirana. Le marché du commerce électronique B2B en Inde compte actuellement des acteurs tels qu’Amazon, Flipkart, Udaan et d’autres.

« Plus de 300 nouvelles marques dans les catégories FMCG et produits de base sont arrivées sur la plate-forme technologique de Jumbotail depuis le début de la pandémie de Covid 19. Jumbotail a également doublé le portefeuille de sa marque privée Jumbofarms pour offrir aux détaillants une disponibilité et une qualité durables pendant la pandémie. Deux détaillants sur trois sur la plate-forme achètent au moins un produit Jumbofarms chaque mois », a déclaré Jhina.

La startup s’est également étendue au-delà de Bengaluru à 13 villes du Tamil Nadu, du Karnataka, de l’Andhra Pradesh, du Telangana, du Pendjab, de Chandigarh et de plus de 50 villes de niveau III et IV dans l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand, l’Haryana, le Bihar, le Jharkhand, le Pendjab, l’Himachal. Pradesh, Jammu et Ladakh. Jhina a ajouté que Covid a changé les comportements des détaillants de façon permanente alors que la société connaît une croissance de 50 à 100 % du nombre de détaillants achetant des catégories comme les biscuits et les collations, les boissons santé, le thé et le café, les savons et les soins à domicile sur la plate-forme Jumbotail indiquant un consommation plus élevée des magasins kirana locaux pendant les confinements.

Selon les estimations de RedSeer, le marché B2B de détail en Inde augmentera à un TCAC de 10 % pour atteindre 1,3 billion de dollars d’ici l’exercice 25, même si le B2B en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 80 % grâce à ses capacités. pour connecter les acteurs de la chaîne d’approvisionnement du commerce de détail

Flipkart, lié à l’introduction en bourse, avait signalé le mois dernier une multiplication par trois de l’adoption du commerce électronique parmi les membres de Kirana pour son activité de vente en gros lancée en septembre de l’année dernière avec l’acquisition de l’activité de vente en gros de Walmart en Inde, qui exploitait 29 ventes en gros au meilleur prix. magasins. Flipkart Wholesale a déclaré avoir ajouté qu’un client sur trois effectuait désormais des transactions en ligne via l’application et le site Web Best Price. D’autre part, Amazon Wholesale avait signalé une baisse de 70% de ses revenus pour l’exercice 20 à 3 388 crores de Rs tandis que la perte nette s’élevait à 133 crores de Rs – en baisse de 5% par rapport à l’exercice précédent, selon les documents réglementaires provenant plus tôt de Tofler. .

