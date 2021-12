Le marché de l’immobilier clôture l’année avec des chiffres record de vente de logements, quelles données marquent cette tendance ?

17/12/2021 à 13h45 CET

VERONICA SEDEÑO

La vente de maisons il a bondi de 40,6% en septembre dernier par rapport au même mois de 2020, pour y ajouter 53 410 opérations, son chiffre le plus élevé sur un mois de septembre depuis 2007, selon les dernières données publiées par l’Institut national de la statistique (INE). De plus, le nombre de ventes de maisons en septembre représente le nombre le plus élevé de transactions effectuées au cours d’un mois depuis avril 2008, lorsque les ventes ont atteint 54 801.

Avec l’avance interannuelle de septembre, la vente de maisons a connu sept mois consécutifs de taux positifs tras las subidas del 32,4% y del 65,9% registradas en marzo y abril, respectivamente, del 107,6% en mayo, del 73,5% en junio, del 53,5% en julio y del 57,9 % en août. Avec tout cela, nous avons utilisé l’avis des experts pour analyser ces chiffres de l’intérieur. Pour cela, nous avons fait l’expérience de Samuel Castro, Directeur Commercial Grands Comptes de Créditoh !, qui souligne que « le secteur immobilier connaît un cycle expansif, des records sont battus dans la vente de maisons d’occasion (logements résidentiels) et les projets de développement résidentiel sont nombreux & rdquor ;.

Typologie des logements en demande

Pour expliquer le situation actuelle du marché immobilier résidentiel, Castro choisit de différencier le type de logement. Ainsi, dans le cas de maison de nouvelle construction, « Il y a une pénurie d’offre de nouvelles promotions et une augmentation des coûts de production qui font monter les prix. Cette offre augmentera progressivement jusqu’à ce qu’elle se stabilise avec la solide demande existante, reflet de la reprise économique et de la main-d’œuvre, de l’épargne accumulée et de l’évolution des préférences des acheteurs. L’augmentation des coûts répond à une situation transitoire qui se corrigera à moyen terme au fur et à mesure que les chaînes de production se redressent et que les prix des matières premières se stabilisent », nuance l’expert consulté. D’autre part, concernant marché du logement de seconde main, « Le stock reste stable, donc l’augmentation de la demande pour les raisons expliquées ci-dessus entraînera une augmentation progressive des prix, bien que pas aussi importante que la construction neuve & rdquor ;, soulignent Creditoh !.

Domaines de demande, prix et profil de l’acquéreur

Quant aux secteurs les plus en demande en ce moment pour acheter une maison, des distinctions peuvent également être faites. Comme le soulignent les professionnels de l’immobilier, « dans les grandes villes, la vente de maisons, apparaissant une deuxième et même une troisième ceinture en banlieue (on trouve un grand nombre d’achats de maisons qui se trouvent dans un rayon pouvant aller jusqu’à 60 km). Cette évolution du type de logement est due aux évolutions du modèle de travail (mise en place du télétravail) et aussi aux mutations sociales (la pandémie a accru les besoins d’espace et de tranquillité) & rdquor ;.

De même, et en ce qui concerne étages, « Nous avons analysé deux paramètres très demandés : des appartements spacieux avec terrasse. Avant la pandémie, la localisation était prioritaire sur la largeur, et cela a changé & rdquor ;.

Concernant les maisons, « le prix de vente a augmenté, trouvant des financements pour des maisons unifamiliales à 45 kilomètres de la grande ville pour 400.000 et 500.000 euros. Même ainsi, l’offre est faible, ce qui est également le cas avec maisons avec plus de mètres carrés et terrasse. En revanche, dans les appartements dont les prix se situent entre 90.000 et 150.000 euros, leur valeur est restée la même qu’en 2020 & rdquor;, concluent-ils.

Si l’on s’arrête au profil du acheteur de maison actuel, « Oui nous sommes face à une certaine maturité financière de l’acquéreur qui est très intéressante. Avant Covid-19, les demandes de prêt immobilier de clients peu stables d’emploi qui voulaient acheter en raison de la comparaison qu’ils faisaient avec le marché locatif étaient récurrentes, mais ne savaient pas qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour obtenir un prêt hypothécaire. À l’heure actuelle, nous constatons que les demandes de prêt hypothécaire sont plus viables, reflétant cette maturité financière.

Par rapport aux données fournies, il convient également de noter l’âge du client acheteur, puisque les clients entre 21 et 27 ans sont moins qu’auparavant et les acheteurs entre 35 et 45 ans ont augmenté, indiquent-ils de l’entreprise consultée.

Financement du logement

Avec toutes les informations sur la table, les experts considèrent que la hausse des prix des logements se poursuivra jusqu’à la fin de l’année prochaine 2022. Face à cette situation, « une hausse des taux est attendue qui va durcir les conditions de financement des acquéreurs, agissant sur la demande de logements et permettant de réduire progressivement la croissance des prix à partir de 2023 & rdquor ;.

Enfin, et comme pour le paramètres pour obtenir un financement dans l’achat d’un logement, de Creditoh! Ils soulignent deux aspects : la stabilité de l’emploi et les taux d’endettement. Comme l’expliquait Samuel Castro plus haut, le profil de l’acheteur a mûri et, par conséquent, le premier aspect de l’octroi de crédit « se retrouve dans presque toutes les demandes que nous recevons », souligne l’expert. Concernant le second, « nous vivons à une époque où les taux d’intérêt sont si attractifs qu’ils favorisent un faible taux d’endettement. Dès lors, obtenir un crédit est raisonnablement simple, bien que chaque banque ait établi ses propres critères de risque (contribution initiale, endettement et stabilité de l’emploi et type de contrat & rdquor ;, conclut-il.