Le marché de l’or chinois poursuit sa reprise post-pandémique 10z viral

Le marché de l’or chinois continue de montrer des signes de reprise après avoir été durement touché par la pandémie de coronavirus.

La demande d’or chinoise a fortement rebondi au premier semestre 2021 après avoir chuté en 2020, et les importations sont restées fortes en juillet, au-dessus des niveaux de 2019, selon les dernières données du World Gold Council.

La Chine est le plus grand consommateur d’or au monde.

La Chine a importé 66,6 tonnes d’or en juillet. Il s’agit d’une légère baisse par rapport aux 68,6 tonnes de juin, mais de 22,9 tonnes de plus d’une année sur l’autre. La demande est restée saine malgré les épidémies régionales de la variante COVID-19 Delta.

La demande globale d’or a augmenté de 69,2%, atteignant un peu plus de 547 tonnes au cours des 6 premiers mois de l’année. La consommation d’or de la Chine en glissement annuel a bondi de 93,9% au cours du seul premier trimestre.

La demande de gros d’or a rebondi et cela se reflète dans la hausse des primes. L’écart moyen du prix de l’or local a atteint 5,8 $ US/oz en août, soit 4,1 $ US/oz plus haut en glissement mensuel.

Selon le World Gold Council, l’environnement reste positif pour la demande. La demande d’or physique de la Chine au cours des prochains mois pourrait bénéficier d’achats saisonniers. À l’approche des vacances en septembre et octobre, les consommateurs dépensent généralement plus pour des articles discrétionnaires tels que les bijoux en or, ce qui pourrait créer une demande de gros d’or physique plus élevée.

Les investisseurs chinois s’intéressent également au métal jaune. Les ETF sur l’or chinois ont enregistré des entrées pour le troisième mois consécutif en août, portant les avoirs collectifs à 70,4 tonnes.

Selon le Global Times, le gouvernement chinois a mis en œuvre des politiques macroéconomiques visant à renforcer la consommation intérieure d’or.

Au printemps dernier, la Chine a donné son feu vert pour l’importation de 150 tonnes d’or. Le rapport note que le retour de l’appétit de la Chine pour l’or pourrait potentiellement « soutenir les prix mondiaux ». . a qualifié la taille des importations d’or chinoises attendues de “retour spectaculaire sur le marché mondial de l’or”.

En plus d’importer des tonnes d’or, la Chine est le plus grand producteur d’or au monde. Alors que la demande d’or a rebondi au premier semestre 2021, la production minière chinoise n’a pas rebondi. La production d’or a chuté de 10,2 % à seulement 152,8 tonnes. Selon le Global Times, des accidents de travail ont perturbé la production des mines d’or dans la province aurifère du Shandong, dans l’est de la Chine.

