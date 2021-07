Le marché de Patou se prépare pour ses débuts à Paris – WWD

in

PARIS – Patou s’apprête à lancer le 4 juillet un marché dans le centre de Paris qui fera le plein de collaborations avec des amis de la maison. Il y aura aussi des exclusivités de la marque de mode, qui y exposera sa collection automne 2021.

Une confluence de facteurs a conduit à l’idée du marché de Patou, selon le directeur artistique de Patou, Guillaume Henry.

“Nous n’avons pas encore de boutique à notre nom et sommes une maison qui a toujours privilégié le e-commerce et le canal de distribution lié aux grands magasins et multimarques”, a-t-il déclaré.

Patou présentait sa nouvelle collection dans un showroom commercial du quartier de Saint Germain-des-Près à Paris.

« On s’est dit : ‘Pourquoi ne pas rester un peu plus longtemps dans cet espace et inviter les gens qu’on aime, avec qui on a l’habitude de collaborer sur des projets qui ne sont pas toujours commerciaux’ », explique-t-il.

Cela pourrait inclure ceux avec qui Patou décore un showroom ou fait une présentation à la presse, par exemple.

« Cela faisait tellement longtemps qu’on était un peu coincés en studio qu’on avait envie d’exprimer Patou autrement et ailleurs, poursuit-il. « Le marché de Patou est comme un marché, ce n’est pas vraiment un magasin. C’est la rencontre entre notre offre mode et les personnes qui nous inspirent et sont des artisans.

Au rez-de-chaussée, il y a le bric-à-brac. Le fleuriste parisien Debeaulieu crée deux bouquets exclusifs de fleurs séchées pour le marché. Dizonord vendra une sélection de disques rares et vintage, tandis qu’Herbarium apportera des herbiers, dont l’un sera exclusif au pop-up.

Également à cet étage sont OFR avec des magazines rares et vintage; Luce Monier avec des sculptures naturelles faites de végétation séchée ; Tombées du Camion avec des affiches de films érotiques d’autrefois ; Baserange avec des sous-vêtements éco-responsables, et Kure Bazaar avec des vernis à ongles éco-responsables.

“C’est un marché qui nous permet d’exprimer notre côté éco-responsable”, a déclaré Henry, ajoutant que les produits ici sont exposés comme dans un marché pendant les vacances d’été.

Un nail artist prendra les réservations pour une manucure d’inspiration Patou.

La Soufflerie proposera des pièces en verre entièrement recyclé, et Astier de Villatte viendra avec quelques petites assiettes et plats.

Les exclusivités Patou incluent des squishies pour les cheveux, des sacs et des affiches.

Jusqu’à un vol sera la mode Patou, et au troisième étage, il y aura une mini mercerie avec le stock de tissus et de fournitures de la maison, comme des rubans gros-grain, à vendre.

Le marché accueillera des ateliers au quatrième étage. L’une sera : comment faire des onigiris avec Alice in Food. Un autre, avec Rose et Punani, se concentre sur la façon de marcher et de se tenir debout comme un modèle.

“Nous voulions quitter nos maisons et permettre aux gens de se rencontrer et de partager des moments”, a déclaré Henry. “Cela nous a tellement manqué.”

Situé au 165 boulevard Saint-Germain, le marché Patou – réparti sur environ 4 300 pieds carrés – se déroulera jusqu’au 12 juillet.

« Nous ne voulons pas nous y installer trop longtemps », a déclaré Henry. « On aime que ce soit éphémère, un peu comme un festival ou un marché. Peut-être que le Marché Patou deviendra un projet itinérant et évolutif.