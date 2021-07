Le marché des bureaux commerciaux devrait se redresser au cours des 6 prochains mois : sondage

Les données de l’enquête ont montré que sur le front de la demande, 40 pour cent des personnes interrogées s’attendent à ce que la location de bureaux augmente au cours des six prochains mois. (Image représentative)

Les perspectives des espaces de bureaux dans le segment de l’immobilier commercial se sont améliorées pour le deuxième trimestre de cette année par rapport aux mois précédents. Selon l’indice de sentiment immobilier Knight Frank-FICCI-NAREDCO d’avril à juin 2021, les perspectives des parties prenantes se sont améliorées pour les paramètres de location et de loyers au deuxième trimestre 2021. Alors que les restrictions de verrouillage se sont assouplies après la deuxième vague de Covid-19 en Inde , les bureaux ont commencé à rouvrir dans toutes les villes. Portés par la levée des blocages ainsi que par les assouplissements des restrictions de mobilité depuis juin, les acteurs s’attendent désormais à une reprise de l’activité du marché des bureaux au cours des six prochains mois.

Les données de l’enquête ont montré que sur le front de la demande, 40 pour cent des personnes interrogées s’attendent à ce que la location de bureaux augmente au cours des six prochains mois. “En termes d’offre, 69% des répondants à l’enquête du deuxième trimestre 2021, en légère baisse par rapport aux 70% du premier trimestre 2021, sont d’avis que l’offre de nouveaux bureaux augmentera ou restera la même au cours des six prochains mois”, indique le rapport de l’enquête. mentionné.

Jusqu’à 21 pour cent des personnes interrogées pensent qu’au cours du second semestre de cette année, les loyers des bureaux peuvent également augmenter ou rester stables. La réduction des loyers des bureaux est peu probable maintenant pour cette année.

Niranjan Hiranandani, président national de NAREDCO et directeur général du groupe Hiranandani, a déclaré : « Les perspectives du marché des bureaux commerciaux ont également été progressives au deuxième trimestre 2021, à la fois pour la location et la location. La demande de bureaux ou de portefeuilles commerciaux dispersés augmentera grâce à la tendance à la consolidation et à l’expansion des bureaux satellites suivant le modèle hub and spoke. »

Il a ajouté que la tendance du travail à distance près du domicile donnerait un coup de fouet au nouveau développement commercial dans les quartiers d’affaires des banlieues, car la ville de Mumbai connaît une croissance linéaire vers l’essor de la banlieue. Par conséquent, les prochains trimestres devraient voir un certain alignement sur la nouvelle tendance normale du travail qui se dessine dans la sphère du travail.

