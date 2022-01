Le marché des comptes partagés sur Netflix est-il terminé ? | Divertissement

Les plans de Netflix pour les comptes partagés étant de plus en plus opaques, il semble que l’entreprise ne soit pas satisfaite de la manière dont les utilisateurs utilisent ce service.

Il semble que la guerre des plateformes de streaming contre les utilisateurs qui partagent des comptes ne se soit pas arrêtée en 2021. Malgré le fait que le plus normal et conventionnel soit de partager les différentes plateformes de streaming, il semble que cela n’aime pas les entreprises. Netflix fait partie de ceux qui ont le plus montré son rejet de cette pratique.

Nous ne sommes qu’à cinq jours du début de 2022, mais il semble qu’ils aient déjà commencé à bouger sur cet échiquier où chaque mouvement peut signifier la vie ou la mort. Ce qui s’est passé, c’est qu’ils parlent d’empêcher les utilisateurs de partager les différents plans proposés par la plate-forme.

Cela peut sembler ridicule si l’on considère que la plateforme elle-même propose des plans conçus pour être partagés avec d’autres personnes, mais ce que Netflix veut faire, c’est que les personnes qui participent à l’un de ces plans vivent ensemble et, logiquement, fassent partie du même noyau familial.

Allez, si vous partagez le plan des quatre profils ; les quatre personnes qui doivent vivre ensemble. Cette approche est tout à fait disproportionnée si l’on tient compte du fait qu’à l’heure actuelle, il est difficile pour une famille de vivre dans le même logement, que ce soit pour des raisons d’études ou de travail..

Le tollé autour des plans de Netflix Cela a été causé par un message qui est apparu dans plusieurs comptes d’utilisateurs, ce message a communiqué aux utilisateurs qu’ils ont acquis leur propre compte Netflix et un plan pour ce service. De plus, un code a été demandé pour continuer à visualiser le contenu.

Ce code serait envoyé à l’adresse e-mail de la personne qui gère le forfait Netflix et, logiquement, les autres devraient le saisir pour continuer à regarder les séries et les films. La société de streaming a déjà parlé et commenté que cette méthode est utilisée pour garantir que les gens ont un accès légitime au service.

Nous devrons être attentifs aux mouvements de la plateforme de streaming, même si nous espérons qu’ils ne décideront pas de continuer dans cette voie. Et, est-ce que de nombreux utilisateurs ne seront pas prêts à payer pour des plans personnels, pouvant partager un compte avec des amis, de la famille ou un partenaire sans avoir à vivre dans la même maison.