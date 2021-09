Le marché des crypto-monnaies reste sous pression. Dois-je vendre Decentraland (MANA) ?

in

Toutes les principales crypto-monnaies se sont affaiblies ce mardi après plusieurs jours de séquence de victoires. Decentraland MANA/USD s’est affaibli de 1,04 $ à 0,72 $ en moins de plusieurs heures, et le prix actuel oscille autour de 0,85 $.

Analyse fondamentale : la popularité de ce projet augmente

Decentraland est une plate-forme blockchain basée sur Ethereum qui vous permet d’acheter, de créer et de monétiser des applications de réalité virtuelle. Avec le simple outil Builder, vous pouvez également créer des scènes, des jeux, des illustrations, des défis et créer une entreprise rentable dans le monde de Decentraland.

Cette plateforme vous offre la possibilité d’acheter des terrains virtuels, et il est important de mentionner que la plus ancienne maison de ventes aux enchères au monde, Sotheby’s, a récemment ouvert une galerie virtuelle à Decentraland. Decentraland est entièrement décentralisé et pour interagir avec cette plate-forme ; vous devez utiliser des jetons MANA qui vous permettent de payer pour des parcelles virtuelles.

Toutes les principales crypto-monnaies se sont affaiblies ce mardi, le Bitcoin est tombé un instant sous les 43 000 dollars, et les traders doivent considérer que le risque d’une nouvelle baisse n’est pas terminé. Si le prix du Bitcoin tombe à nouveau en dessous du niveau de support de 45 000 $, ce serait un signal de « vente » ferme, et cela ajouterait une pression supplémentaire sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Lorsque vous investissez dans des crypto-monnaies, il est important de se rappeler que la volatilité est le nom du jeu. La volatilité est amplifiée, à la fois à la hausse et à la baisse, par le fait que le prix est largement déterminé par le sentiment des commerçants, et les commerçants peuvent rapidement passer d’un optimisme enragé à la tristesse et à la ruine”, a déclaré James Royal, analyste chez Bankrate.com.

Fondamentalement, Decentraland (MANA) a un grand potentiel ; La popularité de ce projet augmente dans le monde entier, mais il existe toujours un niveau d’incertitude. Techniquement, MANA a prolongé sa correction par rapport aux récents sommets supérieurs à 1,10 $, enregistrés le 30 août, et si vous décidez de trader cette crypto-monnaie en septembre 2021, vous devriez utiliser un ordre stop-loss car le risque est toujours élevé.

Analyse technique : le risque de nouvelles chutes n’est probablement pas terminé

Decentraland (MANA) se négocie actuellement très près du niveau de support actuel à 0,80 $, et il existe des risques évidents lorsqu’il s’agit d’acheter du MANA dans les prochains jours.

Source des données : tradingview.com

Si le prix tombe en dessous du support de 0,70 $, ce serait un signal de “vente” fort, et la prochaine cible pourrait se situer autour de 0,50 $. Le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas terminé, mais si le prix dépasse les 0,90 $, nous avons une trajectoire claire vers 1 $.

résumé

Decentraland (MANA) s’est affaibli par rapport aux récents sommets supérieurs à 1,10 $, enregistrés le 30 août, inférieurs à 0,80 $, et le prix actuel est d’environ 0,85 $. Decentraland (MANA) pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours, le niveau de support critique est à 0,70$, et si le cours le casse, le prochain objectif de cours pourrait se situer autour de 0,60$ voire 0,50$.

