Le marché des dérivés cryptographiques représente désormais 53,3% de l’espace total de crypto-monnaie: rapport CryptoCompare

Le volume total au comptant en mai a bondi de 26,5% à 4,8 milliards de dollars, et 5,5 milliards de dollars ont été enregistrés sur le marché des dérivés, soit une augmentation de 40,4%, CME ouvrant la voie à l’institutionnalisation. Les DEX ont également connu un mois record avec un volume de 172,8 milliards de dollars.

En juin, le volume des échanges de crypto-monnaie prend un coup, ce qui est logique étant donné que les prix sont modérés.

Le volume d’échange quotidien est passé du sommet de 90 milliards de dollars le 25 mai à environ 42 milliards de dollars maintenant. Mais il fallait s’y attendre étant donné que mai a été un mois particulièrement sauvage. Alors que les prix se sont considérablement repliés le mois dernier, les volumes ont grimpé en flèche dans tous les domaines.

Après un mois d’avril stable, le volume en mai a bondi de 26,5% sur le marché au comptant et de 40,4% sur les produits dérivés, selon le rapport CryptoCompare.

Le volume total au comptant a franchi 4,8 billions de dollars avec Binance, Huobi Global et OKEx en tête des volumes de transactions mensuels avec 1,5 milliard de dollars (en hausse de 63,0%), 271 milliards de dollars (en baisse de 6,0%) et 242 milliards de dollars (en baisse de 14,6%), respectivement.

Réagissant à une volatilité plus élevée, les cryptos amoureux de l’effet de levier ont envoyé le volume des dérivés à 5,5 milliards de dollars. Ici, Binance, OKEx et Bybit sont en tête avec 2,5 milliards de dollars (en hausse de 48,9 %), 999 milliards de dollars (en hausse de 50,8 %) et 574 milliards de dollars (en hausse de 24,0 %) en volumes de transactions mensuels respectivement.

Le marché des produits dérivés représente désormais 53,3% du marché total de la cryptographie, contre 50,2% en avril.

Sur le marché à terme, la bourse réglementée CME reste la plus importante pour les dérivés Bitcoin, avec 29,8% d’intérêts ouverts se produisant sur la bourse. En mai, CME a lancé Micro Bitcoin Futures pour attirer les petits commerçants.

Outre Bitcoin, CME ouvre également la voie à l’institutionnalisation d’Ethereum car il devient également la plus grande bourse de contrats à terme ETH, avec son OI en hausse de 66,2% à 489 millions de dollars par rapport à une diminution de l’OI observée sur d’autres plateformes de dérivés, comme par le rapport.

Sur le marché des options, Deribit est en tête avec 581 578 contrats d’options BTC négociés en mai 2021, en baisse de 0,8% par rapport à avril, tandis que les options ETH ont bondi de 43% par rapport au mois précédent pour enregistrer 4 891 831 contrats d’options ETH.

Un tableau sauvage de la façon dont les produits $ ETH sont devenus une partie beaucoup plus importante de notre chiffre d’affaires total. pic.twitter.com/ITgUkEo4mi – Deribit (@DeribitExchange) 3 juin 2021

Dans l’espace décentralisé, May a battu le record en ayant un volume total de 172,8 milliards de dollars, un énorme bond de 110% par rapport à avril, selon Dune Analytics.

Au cours des mois précédents de 2021, le volume des échanges décentralisés a bondi de 5 à 10 milliards de dollars, mais cette fois, l’augmentation était de 90 milliards de dollars.

Fait intéressant, en mai, Uniswap à lui seul a presque réalisé tout le volume DEX d’avril, et la part de marché du DEX populaire a maintenant grimpé à 62,2%, contre 43,6% par rapport à fin février. SushiSwap détient la deuxième plus grande part à environ 11% sur la base du volume hebdomadaire, contre 22,7% en février, tandis que les autres DEX représentent moins de 5% de part de marché.

AnTy est impliqué à temps plein dans l'espace crypto depuis plus de deux ans maintenant.