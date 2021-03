Le marché des drones devrait croître à un TCAC de 12%: Abhishek Burman, fondateur et PDG de General Aeronautics

General Aeronautics (GA) sera à la pointe de la technologie des drones en Inde à travers les applications et catalysera la R&D.

L’industrie naissante des drones en Inde a récemment fait l’objet d’une attention particulière en raison de son rôle dans l’agriculture. Le ministère de l’Agriculture a également récemment demandé à la DGCA d’utiliser des drones pour estimer les rendements dans 100 districts. General Aeronautics (GA) sera à la pointe de la technologie des drones en Inde à travers les applications et catalysera la R&D. La société spécialisée dans les drones pour l’agriculture de précision a récemment annoncé un financement de pré-série « A » de 65 millions de roupies dirigé par Mela Ventures. Avec cet investissement, la société prévoit d’élargir ses programmes de commercialisation et continuera d’investir dans les domaines de la haute fiabilité et de la pulvérisation efficace, du soutien opérationnel, y compris la formation des pilotes de drones. La société a été lancée par le célèbre concepteur d’avions Padma Sri, le Dr Kota Harinarayana et Abhishek Burman, ainsi que le Dr Anutosh Moitra & Air Cmde PK Choudhary (Retd.). Le plan est d’apporter les meilleures pratiques de conception d’aéronefs au domaine des systèmes de véhicules aériens sans pilote (UAV) et de fournir également des systèmes de drones rentables, fiables et efficaces qui aideront à répondre aux besoins agricoles et autres besoins de la société.

Incubé à la Society for Innovation and Development (SID), la cellule d’entrepreneuriat de l’Indian Institute of Science à Bengaluru, il a développé une solution de drone indigène avec une capacité de pulvérisation unique. Il existe également un grand potentiel pour améliorer l’efficacité de la pulvérisation de multiples fois.

Abhishek Burman, directeur fondateur et PDG de General Aeronautics, parle de l’importance des drones dans les rôles civils et d’autres problèmes connexes avec Huma Siddiqui.

Voici des extraits:

Quel est l’objectif de General Aeronautics dans l’espace des drones et des drones?

La mission de General Aeronautics est de construire des véhicules aériens sans pilote pour provoquer des changements sociétaux, principalement dans les domaines de l’agriculture, des interventions médicales d’urgence et de la défense. Du côté de l’agriculture, nous avons développé une technologie de pulvérisation basée sur des drones qui est efficace pour lutter contre les ravageurs et les maladies, tout en garantissant une utilisation optimale des ressources. Tout en favorisant des rendements plus élevés, cette approche garantit également la protection humaine et environnementale. La société a également construit une solution de drone à voilure fixe pour soutenir les interventions médicales d’urgence. La perte de sang est un facteur important qui cause la mort dans les accidents de la route; nous travaillons avec les principaux fournisseurs d’intervention d’urgence pour voir si les drones peuvent fournir une intervention médicale sur le site de l’accident via un parachutage médical, qui peut être utilisé par un spectateur pour arrêter la perte de sang de la victime concernée.

Du côté de la défense, GA travaille avec divers laboratoires de défense et des organisations privées pour fournir des solutions aux besoins complexes de conception aéronautique; ceux-ci peuvent aller des drones à charge utile élevée aux avions de combat multi-rôles.

Comment le marché des drones en Inde est-il segmenté?

Alors que les drones ont capturé la fascination des consommateurs pour le divertissement, il y a eu un intérêt et une croissance considérables sur le marché des drones commerciaux en Inde et dans le monde. Le marché devrait croître à un TCAC de 12 pour cent. En Inde, les applications commerciales des drones concernent principalement la défense, la surveillance et la surveillance. Nous constatons un intérêt croissant pour l’utilisation des drones dans l’espace agricole et médical. Ce sont des domaines qui peuvent avoir un impact sociétal significatif. Agri Drones peut permettre une agriculture durable tout en répondant aux problèmes de pénurie alimentaire qui se profilent. De même, dans l’espace médical, il y a des pertes de vie importantes dans les accidents qui peuvent être résolus grâce à une plateforme d’intervention médicale basée sur des drones. Ce sont des domaines passionnants et l’entreprise est carrément en train de développer des solutions. Bien que COVID ait changé certains des objectifs que nous nous étions fixés en tant qu’entreprise, il avait une lueur d’espoir pour l’industrie des drones. COVID a causé des problèmes de pénurie de main-d’œuvre dans les fermes et autres industries. Cela a également créé des problèmes de sécurité. Cela a aidé diverses autorités gouvernementales à apprécier l’importance d’adopter la technologie basée sur les drones; cela devrait à son tour contribuer à apporter les changements réglementaires indispensables à l’utilisation des drones.

General Aeronautics a-t-il joué un rôle dans la lutte contre la pandémie? Comment la technologie des drones a-t-elle aidé?

COVID a fourni à General Aeronautics une occasion unique de soutenir les deux gouvernements de plusieurs États. Et nous avons pris des mesures immédiates pour résoudre les problèmes d’hygiène dans les zones surpeuplées / les zones sujettes aux maladies dans les grandes villes grâce à la désinfection des drones. Il a également travaillé en étroite collaboration avec les autorités chargées de l’application de la loi pour fournir des services de surveillance et de diffusion par drone afin d’assurer la distanciation sociale et de sensibiliser les citoyens de diverses communautés.

GA a également joué un rôle clé dans la lutte contre la récente menace acridienne; nous avions déployé plusieurs drones pendant environ deux mois dans les zones gravement touchées du Rajasthan et de l’UP.

Comment General Aeronautics envisage-t-il de s’attaquer au problème de la sécurité alimentaire mondiale?

On estime que l’Inde devra produire 50 millions de tonnes de nourriture de plus en 2030 qu’elle ne l’a fait en 2019, pour nourrir 200 millions de personnes de plus. Le rendement de l’agriculture indienne est nettement inférieur aux indices de référence mondiaux. L’un des principaux facteurs contribuant à la baisse du rendement est la mauvaise gestion des ravageurs et des maladies, qui à elle seule contribue à environ 15 à 20% de pertes de récolte par an, soit une perte annuelle de 36 milliards de dollars EU. C’est un domaine dans lequel GA par le biais de ses Agri Drones peut faire une brèche significative dans la prise en charge des besoins alimentaires du pays.

Quels sont les projets de General Aeronautics avec la pré-série de 65 millions d’INR, un financement obtenu de Mela Ventures?

Bien que le financement soit une validation claire de la technologie unique élaborée par GA pour aborder le secteur agricole, il confirme également notre capacité à répondre aux besoins en termes de coûts / performances des petits agriculteurs en Inde. Une partie importante du financement sera déployée pour créer une stratégie de mise sur le marché évolutive et pour construire une solution fiable prête pour la production.

Comment les comparez-vous avec l’acquisition récente de drones par l’armée indienne?

Nous voyons le récent achat de drones par l’armée indienne une validation de la confiance dans la technologie des drones indigènes. La technologie est également largement utilisée pour la cartographie par Survey of India. Les applications ont été principalement axées sur la surveillance; Je pense que le temps est venu pour nous de nous concentrer également sur les besoins sociétaux critiques tels que la sécurité alimentaire et le soutien médical d’urgence.

Pourquoi Mela Ventures a-t-elle choisi General Aeronautics?

Mela Ventures a estimé que la solution indigène de GA basée sur une forte R&D interne pourrait bénéficier immensément à tous les partenaires de l’écosystème dans le domaine de l’agriculture en Inde. Les essais réussis de la société avec de nombreux partenaires ont démontré que les solutions étaient de classe mondiale. Mela a estimé que le potentiel du marché était énorme alors que les gouvernements du monde entier s’activaient à une réglementation claire pour l’utilisation des drones. Ils voient un grand potentiel dans «Team GA».