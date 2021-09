Le marché des nutraceutiques en Inde a atteint une masse critique pour poursuivre sa croissance rapide : Sameer Maheshwari, HealthKart

« Alors que les consommateurs adoptent une approche préventive, il y a eu une augmentation significative de la demande de suppléments de protéines, de vitamines et d’immunité ainsi que de substituts alimentaires sains. ‘

La pandémie a bouleversé notre regard sur la santé. Les gens sont devenus plus conscients de ce qu’ils mangent et de la façon dont cela peut les aider à ne pas tomber malades. La pandémie a également donné un coup de fouet au marché des nutraceutiques en Inde qui est sur le point de connaître une croissance sans précédent. Cette intersection de l’alimentation, de la nutrition, de la santé et de la technologie, soutenue par la disponibilité de suppléments authentiques et de haute qualité, a stimulé la croissance du marché de la santé et du bien-être et a mis en avant des tendances telles que la nutrition à base de plantes et végétalienne. Dans une interview exclusive avec Financial Express Online Sameer Maheshwari, PDG, HealthKart partage son point de vue sur la façon dont les Indiens ont peut-être fait un changement permanent vers une alimentation saine. Extraits :

Alors que la plupart des entreprises ont signalé un graphique de croissance à la baisse pendant la pandémie de covid, comment se sont passées les affaires pour Hong Kong ?



Grâce à la sensibilisation accrue à la santé post-Covid, l’ensemble de l’industrie de la santé et de la nutrition en Inde a connu une croissance énorme. Par rapport au niveau d’avant la pandémie, les revenus de HealthKart ont presque doublé, certaines catégories, telles que les suppléments vitaminiques et les aliments sains, triplant de taille en raison de l’accent nouvellement mis sur les soins préventifs plutôt que curatifs. Nous sommes convaincus que c’est le visage de la nouvelle Inde et que la tendance est là pour rester.

COVID a fait de la santé et du bien-être l’un des secteurs les plus lucratifs. En quoi HK est-il différent de ses concurrents actuels ?



S’il est vrai que l’industrie de la santé et du bien-être est sur une trajectoire de croissance ascendante, ce qui nous distingue, c’est que HealthKart est l’une des entités uniques qui joue à l’intersection de la santé, de la consommation et de la technologie, trois grandes tendances macro qui s’aggraveront au cours de la prochaines années.

HealthKart est la seule plate-forme indienne qui offre des conseils aux clients sur la sélection de produits nutraceutiques, en fonction de leurs objectifs de fitness individuels via l’utilisation de la technologie, des nutritionnistes et des entraîneurs de fitness. La technologie s’appuie sur une combinaison d’applications, d’un moteur de recommandation de régime basé sur l’IA, d’une assistance par chat et d’une plate-forme de téléconsultation. De plus, plus de 90 magasins physiques de HealthKart servent également de centres de conseil pour des consultations nutritionnelles en personne. HealthKart offre environ 20 000 consultations de ce type au cours d’un mois donné.

De plus, avec ses marques internes, telles que MuscleBlaze, TrueBasics, etc., qui ont été développées avec des efforts de R&D approfondis, HealthKart propose aux consommateurs les meilleures solutions de produits. HealthKart a une équipe de R&D de 30 membres composée de docteurs, de scientifiques de l’alimentation, etc., qui apportent constamment des innovations nutraceutiques de pointe sur le marché. HealthKart détient plusieurs brevets et continue d’innover dans tous les segments nutraceutiques.

Sameer Maheshwari, PDG, Healthkart

Quels sont les principaux développements sur le marché indien des suppléments nutritionnels au cours de la dernière année ?



La nation dans son ensemble évolue vers un mode de vie plus sain qui a été encore accéléré par la pandémie. Alors que les consommateurs adoptent une approche préventive, il y a eu une augmentation significative de la demande de suppléments de protéines, de vitamines et d’immunité ainsi que de substituts alimentaires sains. Les marques ont répondu à la demande croissante en proposant des offres accrues dans chacun de ces segments ainsi qu’en innovant dans les facteurs de forme tels que la poudre, les sachets, les comprimés effervescents, les bonbons gélifiés, etc. Les marques HealthKart proposent plus de 500 références SKU aux clients dans divers états de besoin. De plus, le mix marketing a considérablement changé depuis l’année dernière, le numérique gagnant une part importante des dépenses marketing. Le marketing numérique, qui permet un contenu ciblé de longue durée, a permis la création/l’éducation de catégories avec des tonnes de contenu créé sur les produits de santé sur les plateformes de médias sociaux.

Quels sont les principaux défis auxquels les entreprises de santé et de bien-être sont confrontées en ce qui concerne les femmes et les enfants ?



Le segment des femmes et des enfants nécessite plusieurs produits pour répondre aux divers besoins du client. En raison de leur capacité limitée à prendre en charge de vastes assortiments de produits dans des modèles hors ligne, les entreprises traditionnelles de santé et de bien-être n’ont pas été en mesure de fournir des solutions appropriées à ce segment.

HealthKart, qui tire 75 % de ses revenus des canaux en ligne, est en mesure de répondre à ce segment avec un assortiment de produits complet. À titre d’exemple, GritZo, la marque maison pour enfants de HealthKart, propose plus de 30 produits personnalisés pour les enfants en fonction de leur âge, sexe, taille, poids et niveaux d’activité. De même, HealthKart propose plusieurs produits spécifiques pour les besoins des femmes, tels que Women Multivitamin, Protein with Herbs, etc.

Pensez-vous que la création d’une catégorie distincte pour la santé des femmes est une décision commerciale rentable, en particulier pour les entreprises qui lorgnent l’ensemble du pays et pas seulement les villes ?



Le commerce électronique, avec sa capacité de distribution dans tous les coins et recoins du pays, a éliminé les obstacles à l’accessibilité des produits pour les consommateurs. Les clients des régions les plus reculées du pays peuvent acheter les produits les plus innovants et les plus spécialisés en cliquant sur un bouton. Le marché occidental est une preuve florissante que les catégories de niche peuvent devenir des entreprises de plusieurs milliards de dollars en s’adressant à un plus large éventail de consommateurs en ligne.

Alors qu’il était difficile de créer de manière rentable des catégories de niche comme la santé des femmes grâce aux modèles de distribution hors ligne traditionnels, elle est certainement devenue viable avec l’approche D2C. Le nouveau modèle d’âge permet un assortiment de produits plus approfondi, ainsi qu’une distribution panindienne à faible coût et un marketing numérique ciblé.

Le ministère MOHFW / Ayush a recommandé des suppléments Ayush pour une meilleure immunité et par conséquent lutter contre le covid. Quel est ton avis là-dessus?



Les suppléments Ayush et à base de plantes reposent sur la science ayurvédique traditionnelle et peuvent sans aucun doute aider à fournir des solutions de soins préventifs efficaces aux consommateurs. Historiquement, le défi n’a pas été la science, mais les allégations fallacieuses et le manque de transparence pour les clients en ce qui concerne la qualité des ingrédients.

Chez HealthKart, nous proposons des suppléments Ayush comme TrueBasics, ImmuoBoost, Ashwagandham, etc., mais ils s’accompagnent d’une promesse de qualité et de transparence. Pour maintenir la transparence avec les clients, le contenu de confiance, tel que les données d’études cliniques, etc., est mis à disposition via des sites Web, des blogs et des vidéos. Nous offrons également une politique de retour de 14 jours sur ces produits afin que les clients n’aient aucune appréhension à essayer les produits.

Cette décision a-t-elle eu un impact sur la vente de produits à base de plantes proposés par des entreprises qui ne sont pas dites « bio » ?



Non, nous n’avons aucun changement important dans la gamme de produits par rapport aux marques et produits non biologiques.

Les nouvelles tendances comme les protéines végétales et les habitudes alimentaires végétaliennes sont devenues très populaires dans les villes. Pensez-vous qu’ils sont une mode ou ici pour rester?



Nous pensons que la nutrition à base de plantes et la nutrition végétalienne ne sont certainement pas des modes, mais des tendances macro plus larges vers l’adoption de produits naturels et durables. Dans les pays développés, il existe plusieurs exemples d’entreprises d’envergure dans ces espaces. Ces entreprises grandissent de jour en jour, ce qui montre qu’il s’agit de tendances à plus long terme.

Alors que dans le monde occidental, l’adoption de produits à base de plantes est motivée par des facteurs tels que la réduction de la cruauté envers les animaux, etc., la raison de l’adoption de ces produits en Inde est une croyance intrinsèque envers la consommation de produits naturels. Pour tirer parti de la tendance, HealthKart a lancé bGreen, une marque dédiée de produits de nutrition à base de plantes et végétaliens. Nous espérons développer cette marque plusieurs fois dans les années à venir.

Quel est l’avenir du marché nutraceutique en Inde ?



Nous pensons que le marché nutraceutique a atteint une masse critique et continuera de croître à un rythme rapide au cours des prochaines années. La prise de conscience croissante des consommateurs indiens, passant de mesures réactives à des mesures proactives pour un mode de vie plus sain, continuera d’alimenter la demande du marché. À mesure que le revenu par habitant du pays augmente, que l’alimentation saine atteint les masses et que de plus en plus d’entreprises investissent dans la croissance des catégories, nous pouvons nous attendre à une croissance sans précédent dans ce segment.

La qualité et l’authenticité des compléments alimentaires sont encore des idées contestées en Inde. Pensez-vous que le lasso à Neeraj Chopra peut aider à gagner la confiance des consommateurs ?



Avec de fausses entreprises essayant de gagner de l’argent rapidement, la qualité et l’authenticité des compléments alimentaires continuent d’être contestées dans l’industrie. En fait, HealthKart a été fondé il y a 10 ans pour être en mesure de relever exactement ce défi lorsque les produits contrefaits étaient endémiques. HealthKart a résolu le problème d’authenticité grâce à plusieurs solutions innovantes dans l’industrie, telles que la vérification des produits par code-barres, le certificat de protéines avec chaque produit et des informations transparentes sur la chaîne d’approvisionnement sur le site Web. La marque phare de HealthKart, MuscleBlaze, a été fondée sur le principe de l’authenticité et a été un leader dans la mise en œuvre de plusieurs des solutions axées sur l’authenticité.

Bien que nous ayons une base solide et fidèle de clients qui font confiance à HealthKart pour son authenticité, l’approbation de Neeraj ne fera que renforcer la conviction.

