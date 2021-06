Le marché des options Bitcoin et Ether connaît un boom

Alors que tout dépend de l’offre et de la demande à long terme, à plus court terme, le flux d’options peut « certainement conduire » une partie de l’action des prix.

Le marché des options de crypto-monnaie continue de prendre de l’ampleur.

Le mois dernier, une moyenne de 1,4 milliard de dollars de montants notionnels a changé de mains chaque jour à la plus grande bourse d’options, Deribit. Cela représente une augmentation de 13 fois par rapport à l’année dernière. Les investisseurs institutionnels représentent environ 80% des flux sur Deribit.

L’intérêt ouvert dans Bitcoin totalise 6,1 milliards de dollars, 186,6k BTC, au moment de la rédaction. Deribit représente 85,42 % de cet IO. L’OI sur les options Bitcoin est passé de moins de 2 milliards de dollars par an, mais est en baisse par rapport à un sommet historique de 14,77 milliards de dollars le 18 mars.

OKEx, CME, LedgerX et FTX ont tous moins de 4% de part de marché, tandis que Huobi n’en a que 0,2%.

En ce qui concerne Ethereum, Deribit détient une part de 92,61 % de son marché OI à 1,42 million d’ETH sur un total de 1,53 million d’ETH. OKEx, Bit.com et Huobi détiennent respectivement une part de marché de 4,18 %, 3,14 % et 0,05 %.

Le marché des options ETH avait parcouru un long chemin au cours de l’année dernière lorsque l’OI n’était que de 170 millions de dollars, qui a atteint un sommet de 7,4 milliards de dollars le 12 mai.

Comme nous l’avons signalé, même Goldman Sachs se tourne maintenant vers les dérivés de l’éther.

Cette croissance du marché des options a des gestionnaires de fonds et des commerçants de détail qui vendent des options de cryptographie pour le rendement, une stratégie commune dans les actifs traditionnels et un signe que l’industrie se développe rapidement.

Dans cette tendance, les options sont vendues pour un rendement dans un pari que les fluctuations des prix de la cryptographie seront inférieures à celles prévues par le marché, de la même manière que les primes d’une police d’assurance.

“En l’absence de rendements intéressants pour ces alternatives, les stratégies d’options deviennent plus pertinentes”, a déclaré Luuk Strijers, directeur commercial de Deribit.

Le gestionnaire de fonds spéculatifs Shiliang Tang de 130 millions de dollars LedgerPrime a obtenu un rendement de 78% cette année sur son fonds phare sur le marché des options et applique des stratégies systématiques telles que l’arbitrage de prix et le momentum entre les bourses.

“Le flux d’options peut certainement conduire à une partie de l’action des prix à plus court terme”, a déclaré Tang. « À plus long terme, c’est toujours l’offre et la demande.

