Le marché des PC redémarre – The Financial Express

Le segment des ordinateurs personnels (PC) et des ordinateurs portables connaît une forte adoption, car les tendances du travail à domicile, de l’apprentissage en ligne et des jeux, qui ont dominé la majeure partie de 2020, se poursuivent cette année également pour une grande partie des consommateurs. Selon Grandview Research, près de 7,62 millions d’ordinateurs portables/PC ont été vendus l’année dernière. Au premier trimestre de CY21, le nombre de PC/ordinateurs portables vendus a augmenté de 46% en glissement annuel, pour atteindre 3,34 millions d’unités.

Des marques telles que Dell, Acer et Asus ont réorganisé leurs gammes de produits pour répondre à cette demande. Nokia a fait une incursion dans ce segment en 2020, tandis que la marque japonaise d’ordinateurs portables Vaio (anciennement Sony Vaio) a fait son retour sur le marché indien au début de cette année en partenariat avec Nexstgo.

Cependant, la pénurie de composants essentiels, tels que les puces semi-conductrices, continue d’entraver l’offre de PC et d’ordinateurs portables. Bien que la disponibilité de ces produits soit touchée de plus de 6 à 7 %, environ huit millions d’unités devraient être vendues cette année, selon les estimations de Grandview Research.

Haut sur les spécifications

Le segment des jeux est un énorme moteur de croissance pour Asus depuis le début de la pandémie. « Nous avons assisté à une croissance de près de 70 % au premier semestre 2021, par rapport à la même période l’année dernière, de notre verticale de jeux Republic of Gamers (ROG)”, a déclaré Arnold Su, chef d’entreprise – PC grand public et de jeu, groupe d’activités système. , Asus Inde. Cette année, la société a introduit une gamme économique sous ses Vivobook, ZenBook, ROG et The Ultimate Force (TUF). « Après la première vague, nous avons ajouté une fonctionnalité de démonstration virtuelle où les clients, dans le confort de leur foyer, pouvaient profiter d’une expérience semblable à celle d’un magasin », ajoute Su.

La marque affirme avoir enregistré une croissance de 60% des revenus des canaux en ligne entre janvier et juin de cette année, par rapport à la même période l’année dernière. Pour surmonter les problèmes d’approvisionnement en écrans LCD, Asus s’est tourné vers les écrans OLED pour ses nouveaux lancements, car sa fabrication est beaucoup plus facile.

Vaio exploite également la demande d’ordinateurs portables dans le segment de l’apprentissage en ligne et des jeux. Seema Bhatnagar, directrice commerciale régionale, Asie du Sud, Nexstgo, a déclaré que la société avait vendu des unités d’un lakh en Inde au cours de l’année 20 et espère gagner 15 à 17 % de parts de marché cette année. Les nouveaux produits de Nexstgo cette année, tels que Vaio Z et Cosmos 2-in-1, ont été lancés en gardant les étudiants, les PME et les start-up au centre de l’attention. «Ces produits sont abordables, à partir de 25 000 roupies, et proposent des options de financement faciles», ajoute Bhatnagar.

Nexstgo prévoit d’étendre son réseau de distribution à travers l’Inde, car il a connu une pénétration accrue sur les marchés de niveau II et III. L’entreprise a enregistré une croissance de 40 % des revenus de ses canaux en ligne pendant la pandémie ; sa plate-forme de vente directe au consommateur (D2C), Nexst Mall, a été lancée au début de cette année.

Acer, quant à lui, a vu les ventes de son segment d’ordinateurs portables doubler pendant la pandémie. La société a vendu 75 % d’unités supplémentaires au cours du premier semestre de CY21, par rapport à la même période l’an dernier. Sudhir Goel, directeur commercial d’Acer India, déclare : « Nous nous concentrons sur les produits haut de gamme, car nous nous attendons à ce que le taux de remplacement (d’échange) soit élevé cette année. L’expansion de sa présence dans le commerce de détail est l’une de ses priorités cette année.

Courbe de croissance

L’inadéquation entre l’offre et la demande devrait être corrigée d’ici la fin de l’année, déclare Madhumita Chaudhary, analyste technologique chez Grandview Research. En outre, le récent programme d’incitations liées à la production (PLI) du gouvernement pourrait constituer un répit pour les fabricants d’ordinateurs portables, les aidant à surmonter la pénurie de composants, car la fabrication de semi-conducteurs et de puces se déplacera en Inde, selon les analystes.

L’industrie des PC et ordinateurs portables devrait croître de 18 à 20 % de manière soutenue dans les années à venir, selon Madhur Singhal, associé directeur et PDG de Praxis Global Alliance. Cela se produira grâce au modèle de vente au détail hybride adopté par les marques de PC, aux partenariats avec les entreprises pour la livraison, à la disponibilité des services pour les consommateurs et les entreprises et à des programmes de financement faciles.

Alors que le commerce moderne continuera à jouer un rôle majeur dans les ventes de PC dans les villes de niveau I, le commerce électronique assumera un rôle important sur les marchés de niveau II et III, ajoute Singhal. « Ces villes ont un potentiel énorme. Mais, étant donné que le prix de vente moyen d’un ordinateur portable est encore très élevé pour les consommateurs de ces marchés, il faudra du temps pour atteindre un nombre élevé », explique Jaipal Singh, directeur de recherche, IDC.

