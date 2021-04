Le marché des smartphones atteint des livraisons records au premier trimestre 2021; la deuxième vague menace de freiner la demande au cours des prochains trimestres

«Mais ces chiffres doivent être pris avec prudence car une deuxième vague plus virulente de Covid-19 est actuellement en cours dans le pays et est susceptible d’avoir un impact sur les trimestres à venir. La demande des consommateurs en souffrira en raison de la vague Covid-19 en cours et des verrouillages ultérieurs », a déclaré Prachir Singh, analyste de recherche senior chez Counterpoint Research.

Alors que la deuxième vague d’infections à Covid fait dérailler la vie normale en Inde, le marché intérieur des smartphones pourrait voir des ventes plus faibles après les chiffres robustes observés au cours des trois derniers trimestres. Les analystes s’attendent à ce que la deuxième vague d’infections ait un impact négatif sur la demande des consommateurs au cours des prochains trimestres.

Counterpoint Research a déclaré que les expéditions de smartphones en Inde avaient augmenté de 23% sur un an pour atteindre plus de 38 millions d’unités au premier trimestre 2021, les expéditions les plus élevées jamais enregistrées au premier trimestre. Les lancements de nouveaux produits, les promotions et les programmes financiers, ainsi que la demande refoulée à partir de 2020, ont propulsé le marché au premier trimestre 2021.

«Mais ces chiffres doivent être pris avec prudence car une deuxième vague plus virulente de Covid-19 est actuellement en cours dans le pays et est susceptible d’avoir un impact sur les trimestres à venir. La demande des consommateurs en souffrira en raison de la vague Covid-19 en cours et des verrouillages ultérieurs », a déclaré Prachir Singh, analyste de recherche senior chez Counterpoint Research.

Les analystes et les économistes ont déclaré que la deuxième vague, et plus meurtrière, de la pandémie avait déjà commencé à avoir un impact sur la circulation des personnes et des marchandises. Nombreux sont ceux qui craignent que l’augmentation rapide du nombre de cas puisse avoir un impact important sur la reprise économique de l’Inde, ce qui aurait un impact sur la confiance des consommateurs.

En mars 2021, les vendeurs chinois de smartphones contrôlaient 75% du marché des smartphones en Inde. «Xiaomi a dominé le marché avec une part de 26%, suivi de Samsung, Vivo, Realme et Oppo. Xiaomi a récemment étendu ses capacités de fabrication avec de nouveaux partenaires EMS, ce qui a aidé la marque à maintenir des livraisons solides au cours du trimestre », explique Shilpi Jain, analyste de Counterpoint Research.

Toutes les grandes marques se concentrent sur les lancements de nouveaux produits pour stimuler la demande des consommateurs. Samsung a maintenu un nombre élevé de lancements de nouveaux produits dans ses séries Galaxy M, Galaxy F et Galaxy S21 au cours du premier trimestre 2021. Realme a lancé sa série 8, OnePlus a annoncé sa série 9 et Xiaomi a lancé sa série Redmi Note 10. Les marques se concentrent également sur les promotions et les programmes financiers pour augmenter la demande des consommateurs, a-t-elle déclaré.

Le marché des téléphones multifonctions a enregistré une croissance de 14% d’une année sur l’autre au cours du trimestre, grâce aux livraisons importantes de JioPhone sous son nouveau modèle et aux promotions qui ont suivi. Cependant, itel a dominé le marché des téléphones multifonctions au premier trimestre 2021 avec une part de marché de 21%.

Apple a poursuivi sa dynamique à partir du quatrième trimestre 2020. La société a maintenu sa position de leader dans le segment premium (> `30 000) avec près de 48% de part. La forte demande d’iPhone 11 associée à des offres agressives sur l’iPhone SE 2020 et l’expansion des capacités de “ Make in India ” sont les facteurs moteurs de cette croissance. Apple a également enregistré pour la première fois plus d’un million d’expéditions pendant deux trimestres consécutifs.

