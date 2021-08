Le marché du Bitcoin (BTC/USD) tente de réduire les effectifs ⋆ Crypto new media

Prévision de prix Bitcoin – 9 août

Un signe semble établir que le marché BTC/USD tente de réduire sa valorisation, n’ayant pas réussi à dépasser la résistance à 45 000 $. Le prix de la crypto se négocie autour de la ligne de 44 006 $ à un taux de pourcentage négatif plus faible de 1,01.

Marché BTC/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 45 000 $, 47 500 $, , 50 000 $

Niveaux d’assistance : 42 500 $, 40 000 $, 37 500 $

BTC/USD – Graphique journalier

Il montre maintenant sur le graphique journalier BTC/USD que le marché de la crypto tente de réduire la valorisation au cours des opérations de négociation d’hier tandis qu’un chandelier baissier plus petit et plus long s’est formé contre le point le plus élevé à 45 000 $. Les lignes de tendance haussières du canal ont été dessinées pour garder l’onglet du mouvement des prix dans un mouvement de tendance haussière. Les SMA sont un peu en dessous du niveau de négociation actuel. L’indicateur SMA à 50 jours a été touché par le bas par l’indicateur SMA à 14 jours. Et, la ligne de canal haussière inférieure est à côté de la zone de positionnement des SMA sur le graphique. Les oscillateurs stochastiques ont fermé les lignes étroitement près de la plage de 80, essayant apparemment de traverser vers le sud pour indiquer la reprise du mouvement vers le bas.

Y aurait-il une longue ligne de baisses alors que le marché BTC/USD tente de réduire sa valorisation ?

Le prix peut ne pas perdre de son élan de manière significative, car le marché BTC/USD tente actuellement de réduire sa valorisation. Le présent à la baisse a entre les supports de 42 500 $ et 40 000 $ à pousser. Un rebond soudain autour de ces points pourrait permettre aux taureaux de trouver une entrée. Cependant, si cela ne se produit pas, cela signifie que l’ordre d’achat a dû être suspendu pendant un certain temps.

À la baisse, les ours BTC/USD doivent consolider leur présence en ajoutant plus de pressions sur la valorisation de la cryptographie en dessous de la résistance au trading de 45 000 $. Ils ont encore une chance de voir le prix baisser à un niveau inférieur autour du support immédiat à 42 500 $. Pendant ce temps, si le mouvement baissier actuel s’accélère, les supports de variantes seront rompus pour les profits des ours. Le lancement de nouvelles positions de vente pendant cette période de négociation présumée peut facilement conduire à un piège à ours.

Graphique BTC/USD en 4 heures

Le graphique à moyen terme BTC/USD montre également que le marché de la cryptographie tente de réduire la valorisation dans les lignes de tendance haussières du canal. Le prix de la crypto s’est heurté à une résistance en essayant de dépasser un point plus élevé autour du niveau de 45 000 $. La ligne de tendance SMA à 50 jours est étroitement située à côté de la ligne de tendance haussière inférieure du canal, car la ligne de tendance SMA à 14 jours est au-dessus d’elles. Les oscillateurs stochastiques ont plongé les lignes dans la région de survente, essayant apparemment d’y fermer les lignes. Cela suggère que la pression à la baisse diminue progressivement. Les traders devaient être très prudents quant à leurs entrées.

