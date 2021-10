Le marché du Bitcoin n’est pas aussi exploité qu’il n’y paraît, le gaz monte en flèche alors que l’éther atteint un nouvel ATH

Bitcoin est de retour au-dessus de 61 000 $ avant le week-end après qu’une forte baisse a porté la principale crypto-monnaie à moins de 58 000 $ la nuit dernière.

Ce qui est supposé être un problème de gros doigt, cela a fait chuter le prix du Bitcoin à environ 10%, mais il a regagné 62 000 $ assez tôt.

Je ne sais pas qui a commencé cette fête. Bitfinex et FTX ont été les moteurs les plus lents, du moins selon les horodatages de Tradingview. Bitstamp avait des spreads assez sauvages. Les flux de données semblent avoir explosé – beaucoup de trous. Je ne vois pas qui a commencé. pic.twitter.com/TC7kOj4tdQ – lowstrife (@lowstrife) 28 octobre 2021

Alors que Bitcoin a actuellement du mal à augmenter, Ether est allé de l’avant et a atteint son nouveau record historique juste au-dessus de 4 400 $. ETH se négocie actuellement autour de 4 325 $; ce saut de prix a fait grimper les taux de financement, le plus élevé actuellement sur Deribit à 0,0915 %.

Ce dernier épisode de volatilité a fait grimper les prix du gaz sur le réseau Ethereum à mesure que la demande augmente. Les frais moyens ont bondi à 51,5 $ et les prix du gaz ont dépassé les 200 Gwei.

« Historiquement, lorsque le gaz devient cher, nous avons vu une augmentation de l’activité sur les L1 alternatives. Mais maintenant qu’Arbitrum et Optimism sont en ligne, les L2 pourraient devenir les principaux bénéficiaires », a déclaré Delphi Digital.

Solution de mise à l’échelle d’Ethereum Les transactions d’Arbitrum sont devenues paraboliques début septembre, moins de deux semaines après son lancement. Mais depuis lors, Arbitrum et un autre optimisme de couche 2, qui a été mis en ligne en juillet et a connu un sursaut d’adoption, ont vu leurs transactions chuter et se stabiliser pendant la majeure partie du mois d’octobre.

Notamment, Arbitrum a actuellement mis un plafond sur le gaz du réseau, et une fois celui-ci levé, davantage d’activité pourrait à nouveau être observée sur le L2.

Quant à l’intérêt ouvert d’Ether, il a également atteint un nouveau sommet de 12,52 milliards de dollars, se remettant rapidement de la baisse à 11,26 milliards de dollars au cours de la volatilité de cette semaine.

Sur CME, OI sur les contrats à terme sur Ether a atteint un pic de 1,11 milliard de dollars aujourd’hui, vu pour la dernière fois mercredi dernier. CME occupe la 6e place dans Ether OI, avec Binance en tête du peloton avec 3,06 milliards de dollars d’OI notionnels suivis par FTX de 2,26 milliards de dollars, selon Skew.

Contrairement à Ether, CME occupe la deuxième place pour les contrats à terme Bitcoin OI à 5,05 milliards de dollars, après avoir glissé du premier rang, Binance a repris sa position à 5,28 milliards de dollars en OI. FTX à la troisième place a du rattrapage à faire à 3,89 milliards de dollars.

Le total de l’OI est tombé à 24 milliards de dollars contre 26,47 milliards de dollars au début de la semaine dernière, tandis que le taux de financement Bitcoin le plus élevé sur Bybit est de 0,0578%.

Selon le commerçant et économiste Alex Kruger, le marché du Bitcoin est considérablement moins endetté que les gens ne le pensent en raison de la protection des investisseurs ; l’échange réglementé CME exige 40 à 50 % de marge, ce qui signifie que l’effet de levier maximal est d’environ 2x. Sur les échanges cryptographiques, c’est beaucoup plus élevé.

$BTC : Bonne prise. Graphiques pour le contexte (oui, pardonnez-moi, en BTC, car des pommes contre des pommes): https://t.co/XcPp9tZvqI pic.twitter.com/1MwrbpWRgo – David Puell (@kenoshaking) 28 octobre 2021

Fait intéressant, avec Bitcoin au-dessus de 60 000 $, l’intérêt pour la crypto-monnaie est tombé aux niveaux de juin et avant les niveaux de début décembre.

«Lorsque Bitcoin récupérera l’ATH d’avril, une grande partie de la demande inexploitée commencera à se débloquer. Un faible engagement de vente au détail est affiché dans les résultats de recherche Google, qui sont aussi bas qu’ils l’étaient en mai/juin lorsque Bitcoin n’était que de 30 000 $. Des sommets soutenus débloqueront la demande pour la prochaine étape parabolique », a noté Charles Edwards, fondateur de Capriole Investments.

Cependant, la cupidité sur le marché a atteint un niveau élevé, l’indice Crypto Greed and Fear ayant actuellement une lecture de 70, un changement rapide de sentiment par rapport à la «peur extrême» le mois dernier à une lecture de 24.

Cela est dû à l’intérêt du commerce de détail de passer aux pièces meme avec SHIB, le dernier chéri. Après que SHIB ait dominé le marché plus tôt dans la semaine avec un appétit pour le risque élevé toujours présent, d’autres dog coins voient la rotation des bénéfices de SHIB vers eux. SHIB -9,84% SHIBA INU / USD SHIBUSD 0,00 $

