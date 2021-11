Le marché du Bitcoin pourrait générer des milliards de milliards de revenus si les ETF au comptant Bitcoin sont approuvés

Bitcoin rattrape l’or aussi vite que possible. Selon Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, Bitcoin devrait remplacer tous les fonds en or de la bourse au cours des deux à trois prochaines années. Il se positionnera également comme le premier indice d’actifs du marché occidental et remplacera à terme le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Qui est un fonds commun de placement de plus de 425 000 millions de dollars qui suit l’indice boursier du S&P 500.

« Pour y parvenir, vous avez besoin d’un ETF Bitcoin spot », a déclaré Saylor, qui a investi une grande partie du capital de son entreprise dans la crypto-monnaie. « Une fois que ces ETF au comptant seront mis sur le marché, je pense qu’ils verront des milliards, puis des dizaines de milliards, puis des centaines de milliards, puis des milliards de dollars affluer vers eux. » Saylor ajouté.

De même, ces ETF au comptant détiendraient le Bitcoin sous-jacent et serviraient de passerelle institutionnelle pour les investisseurs qui souhaitent une exposition directe. Saylor ajouté.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin se situe à 62 000 dollars et a une capitalisation boursière de 1 172 965 000 000 dollars. Source : CoinMarketCap

ETF à terme vs ETF au comptant

Deux fonds ETF à terme Bitcoin ont commencé à être négociés en octobre. Le premier à arriver sur le marché a été l’ETF ProShares Bitcoin Strategy « BITO ». Qui a accumulé plus d’un milliard de dollars d’actifs en quelques jours seulement après son lancement. Alors que le second, l’ETF Bitcoin Strategy de Valkyrie, a eu un accueil pas si populaire, mais avec des attentes élevées. Ces lancements d’ETF ont suscité beaucoup d’enthousiasme en raison de l’acceptation par Wall Street des crypto-monnaies. Et ils ont contribué à orienter le marché vers de nouvelles applications pour des produits similaires.

« Les ETF à terme Bitcoin sont des offres inférieures, mais ce sont les meilleurs investisseurs institutionnels que les investisseurs institutionnels puissent obtenir en ce moment », a déclaré Saylor.

« Il est clair que la bonne réponse est de permettre aux investisseurs de dépenser des milliards de dollars en Bitcoin via un ETF spot, car les ETF spot se connectent à la structure de sécurité existante, aux principaux courtiers existants, aux packages de garanties existants. »

Nic Carter, partenaire de Castle Island Ventures et co-fondateur de Coin Metrics, convient que les ETF à terme Bitcoin sont « inférieurs ». Selon Carter, un ETF Bitcoin spot serait « le lancement d’ETF sur matières premières le plus populaire de tous les temps, attirant probablement plus de 100 milliards de dollars d’actifs en moins d’un mois ».

Les FNB Spot Bitcoin sont déjà négociés dans d’autres pays, dont le Canada. « Ils fonctionnent très bien », a déclaré Carter. « Il n’y a aucune explication à la résistance aux niveaux supérieurs ici pour approuver cet ETF au comptant, qui devrait évidemment exister et faciliterait énormément la vie de toutes sortes d’investisseurs différents. »

Récemment, les régulateurs américains ont refusé les demandes d’ETF Bitcoin

Depuis le lancement des deux ETF à terme Bitcoin, les investisseurs se sont précipités pour demander d’autres produits ou dérivés similaires. Certains analystes prévoient que de nombreuses autres applications de ce type inonderaient le système financier dans les mois à venir. Bien que récemment, les institutions de régulation ont mis en doute certains d’entre eux.

Direxion, un fournisseur financier réputé pour ses ETF à effet de levier, a retiré mardi sa candidature pour le lancement de l’ETF Direxion Bitcoin Strategy Bear. La société avait déposé une demande le 26 octobre et le personnel de la Securities and Exchange Commission des États-Unis a demandé qu’elle soit retirée le même jour. De même, Valkyrie a également abandonné sa candidature pour l’ETF « Valkyrie XBTO Levered BTC Futures », qui offrirait 1,25 fois le prix de référence du Bitcoin.

Cependant, les régulateurs du marché américain n’ont pas encore donné leur feu vert aux ETF spot de crypto-monnaie. La critique de la sécurité des investisseurs autour des ETF spot Bitcoin « semble complètement vide », a déclaré Carter. « En fin de compte, la raison de ces critiques est simplement de supprimer la croissance de Bitcoin. »

Ainsi, Hester Peirce, membre de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a déclaré que le régulateur américain avait rendu public les raisons pour lesquelles il avait rejeté un ETF au comptant. « La raison principale est que les marchés Bitcoin ne ressemblent pas à nos marchés de valeurs mobilières réglementés. »

Quant aux facteurs qui pousseraient Bitcoin beaucoup plus haut. Caitlin Long, fondatrice et directrice d’Avanti Bank & Trust, a déclaré que « la crypto-monnaie n’a pas besoin de catalyseur, tant que la Blockchain Bitcoin continue d’ajouter des blocs, Bitcoin ira bien ».

