Le marché du logement dans les 7 premières villes pourrait atteindre un nouveau sommet en 2023: ANAROCK

2021 devrait se porter mieux que 2020, mais il est peu probable qu’il atteigne les niveaux de 2019 – l’année de pointe la plus récente.

Le marché du logement dans les 7 principales villes du pays devrait atteindre un nouveau sommet d’ici 2023, lorsque les ventes de logements devraient franchir 3,17 unités lakh et les nouveaux lancements de 2,62 unités lakh au cours de l’année, selon ANAROCK. Cela résultera de la montée sans précédent du sentiment d’accession à la propriété, de l’adoption plus rapide de la technologie et du marketing numérique, et des pratiques commerciales innovantes, qui ont servi à atténuer l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur le secteur résidentiel indien.

En ce qui concerne la ville, MMR et Bengaluru sont tous prêts à prendre les devants avec des ventes de logements maximales et de nouveaux lancements en 2023, tandis que NCR pourrait représenter une part de 18% des ventes et 15% des nouveaux lancements. Sur le nombre total d’heures estimé à l’aide des ventes et des nouveaux lancements en 2023 :

# MMR devrait représenter 28 % des ventes totales et près de 30 % des nouveaux lancements.

# Bangalore est estimé avoir une part de 20 % de maisons vendues et une part de 17 % d’unités lancées.

# NCR peut représenter 18 % des ventes et 15 % des nouveaux lancements.

# Pune conservera sa force parmi les marchés les plus actifs et pourrait s’emparer d’une part des ventes de 15 % et de 18 % des nouveaux lancements.

# Kolkata, Chennai et Hyderabad pourraient représenter chacune près de 6 % des ventes et 8 % des nouveaux lancements.

(Calculs basés sur l’absorption en glissement annuel et en glissement trimestriel et les tendances des données de lancement dans les villes respectives et les tendances en cours)

2021 devrait se porter mieux que 2020, mais il est peu probable qu’il atteigne les niveaux de 2019 – l’année de pointe la plus récente.

Commentant la même chose, Anuj Puri, président d’ANAROCK Property Consultants, a déclaré : « Le secteur résidentiel affichait une croissance saine d’une année sur l’autre depuis 2017 jusqu’au dernier pic de 2019, mais cette trajectoire a été déraillée par la pandémie de COVID-19. . Sinon, 2020 devait être une année charnière pour le secteur du logement. Alors que le second semestre de l’année a montré la remarquable résilience de l’immobilier résidentiel indien, un nouveau creux pour le secteur a été créé en 2020 avec des ventes de logements plongeant à près de 1,38 lakh unités tandis que les nouveaux lancements sont tombés à 1,28 lakh unités. 2020 n’est pas une année que l’industrie est susceptible d’oublier très bientôt.

Il est encourageant de noter que la tendance actuelle des ventes dépassant l’offre devrait se poursuivre et 2021 devrait connaître une augmentation de 35% des lancements de logements et une augmentation de 30% des ventes par rapport à l’année précédente. Cependant, par rapport à l’année record de 2019, l’offre et les ventes pourraient être inférieures de 28% et 31%, respectivement.

« La tendance à une demande qui reste soutenue peut être attribuée à plusieurs facteurs », a déclaré Puri, ajoutant : « Ceux-ci incluent, mais sans s’y limiter, des taux d’intérêt bas et soutenus, une amélioration globale du marché du travail, une reprise de l’activité économique et une croissance soutenue du marché boursier, diverses interventions gouvernementales pour lutter contre les effets délétères de la pandémie et un désir croissant de posséder des actifs physiques en période d’incertitude sans précédent. »

Alors que la campagne de vaccination prend de l’ampleur et que la propagation du COVID-19 est mieux contrôlée pour le moment, 2023 deviendra très probablement la nouvelle année record qui dépassera les niveaux de 2019 avec une augmentation de l’offre de 11% et des ventes de 22% par rapport à 2019. “

Malgré un nouveau pic en 2023, il est peu probable que l’industrie retrouve de si tôt les niveaux d’offre et de ventes observés en 2014.

Source : Recherche ANAROCK

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.