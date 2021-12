Le marché du NFT se développe et maintenant même Melania Trump aura sa propre plateforme | La technologie

Melania Trump rejoint le mouvement NFT et le fait en créant sa propre plate-forme sur laquelle vendre des œuvres d’art aux utilisateurs qui utilisent des crypto-monnaies.

La traction de la voiture NFT semble avoir une traction énorme et, c’est que, un certain nombre de personnes et de personnalités ont commencé à se joindre qui n’ont que peu ou rien à voir avec ce marché.

Il peut sembler que cette phrase soit plus une phrase, mais ces dernières semaines, nous avons vu comment différentes entreprises ont rejoint le mouvement et aujourd’hui, étonnamment, la nouvelle arrive que Melania Trump l’a également fait.

Eh oui, l’ancienne première dame des États-Unis a décidé de lancer sa propre plateforme NFT. L’annonce de son entrée sur ce marché de l’objet numérique authentifié a été faite via son compte Twitter.

Dans le tweet qu’il a publié, ce qu’il commente, c’est que sa nouvelle entreprise sera dédiée à la vente d’œuvres d’art de différents artistes. La première œuvre à retrouver sur sa plateforme sera « La vision de Melania ».

Excité pour cette nouvelle entreprise, qui combine ma passion pour l’art et mon engagement à aider les enfants de notre nation à réaliser leur propre rêve américain unique. #MelaniaNFT https://t.co/XJN18tMllg pic.twitter.com/wMpmDDsQdp – MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) 16 décembre 2021

Cette oeuvre est une aquarelle de l’artiste français Marc-Antoine Coulon et son prix sera de 1 SOL. Il s’agit d’une crypto-monnaie qui, sans compter la fluctuation pouvant survenir après la publication de cet article, se négociait à environ 190 $ sur Coinbase.

Le plus sûr est que cette cotation changera en fonction du moment où nous voyons la devise. Il est clair que parier sur un site où l’on peut acheter et vendre des NFT est une valeur sûre lorsqu’il s’agit de gagner de l’argent.

Bien sûr, Melania a également commenté qu’une partie de l’argent obtenu ira aux orphelinats. Il peut s’agir d’une tentative de laver l’image ou de justifier ce type de mouvement de la part de Melania.

Pour le moment, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre de voir comment se déroule cette nouvelle entreprise de Melania et de voir si une partie des recettes parvient aux orphelinats.