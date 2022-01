Le marché espagnol prend son envol au ralenti

01/06/2022

Le à 19:43 CET

Alba López

Le 3 janvier, le marché des transferts a rouvert en Espagne et plusieurs équipes Primera travaillent contre la montre pour renforcer leurs équipes respectives. Jusqu’à présent, seules six signatures ont été officialisées, mais ce chiffre devrait se multiplier dans les prochains jours.

Barcelone et Alavés ont été les clubs les plus actifs à cet égard jusqu’à présent, avec deux signatures chacun. Les azulgranas ont signé Dani Alves et Ferran Torres, tandis que les babazorros ont pris les services de Jason, de Valence, et Escalante (Lazio), ce dernier en prêt.

La quatrième des équipes qui ont franchi le pas est complétée par la Real Sociedad, où le Brésilien Rafinha arrive en prêt du PSG, et Cadix, qui a annoncé aujourd’hui le prêt de Fede San Emeterio, de Valladolid. Le Celta de Vigo et Grenade ont également clôturé deux signatures en l’absence de confirmation officielle. La moitié mexicaine de Cruz Azul Orbelín Santos atterrira à Balaídos. Álex Collado, prêté par Barcelone, le fera en terres nasrides.

‘RUMORE RUMORE’

De nombreux autres clubs évoluent cependant dans l’ombre pour fermer prochainement les renforts. C’est le cas, parmi ceux ci-dessus, de Atlético et Séville. La première en raison de l’obligation due au départ plus que probable de Trippier, que l’on pouvait voir ce mercredi à Newcastle. Les secondes par nécessité. Martial est le favori. Dans le Metropolitan ils aiment Azpilicueta Oui Semedo pour remplacer Trippier. Oui Luis Suarez S’il partait en direction de la Juventus, d’autres mouvements seraient envisagés.

Cadix et Majorque, plongées dans la lutte pour le salut, luttent pour Carles Perez (Rome). Mais les Catalans sont plus tilinés par les Catalans Luuk de Jong. Valence regarde un vieil homme connu sous le nom de Wakaso, le Betis veut le prêt du madridista Ceballos et Levante cache ses cartes mais signera des footballeurs. La danse se terminera le 31 janvier.