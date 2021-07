Le marché est terminé : Google commence à limiter les comptes Google Meet gratuits | La technologie

Lady Louise Windsor, 17 ans, s’est imposée sous les projecteurs royaux avec une série de sorties depuis le début de l’année. Alors que Sophie, la comtesse de Wessex et le prince Edward, 57 ans, ont élevé Louise à l’abri des regards, l’adolescente royale a récemment suivi sa mère lors de sorties. En tant que petite-fille […] More