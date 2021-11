Le marché est un mauvais rapport d’inflation loin de la correction : Jeremy Siegel

Le taureau du marché à long terme Jeremy Siegel s’attend à un sérieux recul qui n’est pas lié aux risques de poussée de Covid-19.

Son point de bascule : un changement drastique de la politique de la Réserve fédérale afin de faire face à une inflation à chaud.

« Si la Fed se durcit soudainement, je ne suis pas sûr que le marché soit prêt pour un revirement qui [chair] Jerome Powell pourrait prendre si nous avons un autre mauvais rapport sur l’inflation « , a déclaré vendredi le professeur de finance de Wharton à « Trading Nation » de CNBC. « Une correction viendra. »

L’indice des prix à la consommation a bondi de 6,2% en octobre, a rapporté le département du Travail plus tôt ce mois-ci. Il s’agit du plus gros gain en plus de 30 ans.

Siegel reproche à la Fed d’être loin derrière la courbe en termes de mesures anti-inflationnistes.

« Généralement, puisque la Fed n’a pris aucune mesure agressive, l’argent continue d’affluer sur le marché », a déclaré Siegel. « La Fed fait toujours un assouplissement quantitatif. »

Il spécule que le moment de vérité se produira lors de la réunion politique de la Fed du 14 au 15 décembre.

Si cela signale une approche plus agressive pour contenir la hausse des prix, Siegel prévient qu’une correction pourrait frapper.

« Il n’y a pas d’alternative »

Malgré son inquiétude, Siegel est en stock.

« Je suis encore assez investi parce que, vous savez, il n’y a pas d’alternative », a-t-il déclaré. « Les obligations sont, à mon avis, de pire en pire. Les liquidités disparaissent au rythme de l’inflation qui dépasse les 6%, et je pense qu’elle va plus haut. »

Siegel prévoit que la hausse des prix s’étendra sur plusieurs années, avec une inflation cumulée atteignant 20 à 25 %.

« Même avec un peu de cahots dans les actions, vous devez vouloir détenir des actifs réels dans ce scénario. Et, les actions sont de vrais actifs. » il a noté. « Tout ce qui, à long terme, conservera sa valeur. »

Mais cela dépend de l’entreprise.

Il note que la toile de fond de l’inflation créerait des vents contraires pour les high-flyers du Nasdaq, qui a atteint des niveaux record et a franchi 16 000 pour la première fois vendredi.

« Si les taux d’intérêt montent, les actions à prix très élevé qui actualisent les flux de trésorerie dans le futur… [are] va être affecté en raison du mécanisme d’actualisation », a-t-il ajouté.

Siegel attribue la force record des actions de croissance aux craintes de la variante Delta et à la baisse des rendements du Trésor. Il prédit que la flambée de Covid-19 s’atténuera à mesure que de plus en plus de personnes recevront des rappels.

« Cela a stoppé la soi-disant réouverture du commerce », a-t-il déclaré. « La valeur est devenue très bon marché. »

Si Siegel a raison sur un changement brutal de politique de la Fed, il voit Wall Street surmonter le choc assez rapidement et un nouveau désir de posséder des actions à dividendes et des valeurs financières en 2022.

« [Financials] ont vendu récemment avec la baisse des taux d’intérêt », a déclaré Siegel. « Ils pourraient revenir. »

Clause de non-responsabilité