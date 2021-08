Le «marché haussier rafraîchi» de Bitcoin pourrait le voir atteindre 100 000 $, déclare un analyste de Bloomberg

in

L’analyste de Bloomberg, Mike McGlone, a révélé qu’il pensait que Bitcoin et Ethereum étaient des “marchés haussiers à prix réduit” qui ont solidifié leurs bases de soutien en juin et juillet, et pourraient reprendre leurs trajectoires de prix à la hausse dans un proche avenir, avec 100 000 $ en jeu pour BTC.

Dans la dernière édition du rapport Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI), McGlone a écrit que le bitcoin est en train de transformer la barre des 40 000 $ en support et que cette année est « idéale pour que Bitocin franchisse la prochaine étape de sa phase de découverte des prix » dans un « marché haussier rafraîchi. McGlone a ajouté :

Bitcoin semble avoir construit une base d’environ 30 000 $, ce qui équivaut à 4 000 $ au début de 2019, et nous voyons des parallèles de performances qui pourraient remettre la crypto de référence sur la bonne voie vers 100 000 $.

Selon l’analyste, la longue période de BTC en dessous de sa moyenne mobile de 20 semaines indique que “les longs faibles ont été nettoyés dans un marché haussier durable”, et a ajouté que “ce qui a changé en environ trois ans est suffisant pour maintenir plus de la même chose pour la plupart des Bitcoins histoire – hausse des prix.

Le prix du bitcoin pourrait augmenter, a-t-il déclaré, car alors que l’offre diminue, la demande et l’adoption « augmentent dans la plupart des pays qui accueillent le discours ouvert et le capitalisme de libre marché ». L’analyste a déclaré que la répression de la Chine contre les crypto-monnaies tandis que les États-Unis ajoutent des règles plus claires pourrait être de bon augure pour la BTC et le dollar américain.

McGlone a ajouté qu’il existe des fondements haussiers plus larges sur le marché de la cryptographie, en déclarant :

Bitcoin devient de l’or numérique dans un monde qui va dans ce sens, tandis qu’Ethereum est la plate-forme incontournable pour la numérisation de l’argent et de la finance.

Il a ajouté que la présence du dollar américain augmente sur le marché des crypto-monnaies sous la forme de pièces stables, et que les devises des pays antagonistes au dollar “ont presque une présence commerciale via des jetons numériques”. Il prédit que le bitcoin et le maintien sont « sur le point de suivre la reprise de la trajectoire à la hausse des prix des obligations du Trésor américain au cours des 2H ».

En novembre 2020, McGlone, qui est depuis longtemps optimiste sur le bitcoin, a prédit avec précision que le prix de la crypto-monnaie dépasserait la barre des 20 000 $. La prévision de prix de 100 000 $ de l’analyste est arrivée plus tôt cette année, et il l’a maintenue même après que le prix de BTC ait plongé de plus de 50% par rapport à son sommet historique.

