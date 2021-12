Le marché hypothécaire des expatriés se développe alors que les prêteurs élargissent leurs offres

Les acheteurs étrangers continuent de rechercher des investissements immobiliers au Royaume-Uni, et l’obtention d’un prêt hypothécaire pour expatriés n’est plus l’obstacle qu’elle était autrefois.

Selon Dudley Building Society, les citoyens britanniques qui ne résident pas au Royaume-Uni sollicitent de plus en plus des prêts pour acheter une propriété ici. En conséquence, le prêteur a amélioré sa disponibilité de prêts hypothécaires pour expatriés pour répondre à sa clientèle croissante dans ce domaine.

L’entreprise a augmenté son montant maximal de prêt pour les expatriés de 1 million de livres sterling à 1,5 million de livres sterling, ce qui fera une différence significative dans les types de propriétés qui peuvent être achetées par ceux qui vivent à l’étranger. Il propose également un prêt hypothécaire à taux fixe pour expatriés sur deux ans avec une LTV allant jusqu’à 80 % à 3,89 %.

Alors que l’emprunt peut parfois être plus difficile dans le domaine « mal desservi » et « de niche » des prêts hypothécaires pour expatriés, la nouvelle offre de Dudley Building Society vise à ouvrir le marché à davantage d’acheteurs. Par la même occasion, le prêteur a enrichi son offre de prêts en location saisonnière.

Nouvelles opportunités de prêts hypothécaires pour expatriés pour 2022

Le directeur commercial, Kieron Blackburn, a déclaré : « Nous constatons une demande continue de la part des clients expatriés et des locations de vacances et il nous a semblé approprié que nous cherchions à améliorer notre offre conformément à notre récente augmentation du montant maximal des prêts pour notre produit de prêt standard important. Il n’y a maintenant que deux autres prêteurs qui peuvent actuellement correspondre à nos nouvelles tailles de prêt pour les expatriés, et deux autres prêteurs qui peuvent correspondre à nos tailles de prêt pour les prêts hypothécaires de vacances.

« Dudley peut être très satisfait des progrès réalisés cette année. Merci particulièrement à nos introducteurs pour leur soutien continu. Il est satisfaisant de savoir qu’à l’approche de 2022, la Société est en grande forme pour continuer à fournir une proposition solide basée sur des produits solides, des solutions innovantes dans des domaines de niche mal desservis comme le marché des expatriés et une souscription qui cherche toujours à comprendre l’histoire humaine derrière chaque candidature. Nous sommes impatients d’être sur la route l’année prochaine et de présenter notre proposition à plus de courtiers. »

De nombreuses banques traditionnelles du pays proposent désormais des prêts hypothécaires spécifiquement pour les expatriés, aux côtés d’un certain nombre de prêteurs spécialisés. Des prêts hypothécaires pour expatriés peuvent également être obtenus pour les investisseurs immobiliers vivant à l’étranger.

Achat-location de l’étranger

Si vous souhaitez acheter une propriété pour générer des revenus locatifs pendant que vous vivez à l’étranger, vous aurez besoin d’un prêt hypothécaire « achat-location pour expatriés ». Mais la propriété que vous achetez pour être votre résidence principale nécessitera une hypothèque pour « expatriés résidentiels ».

Pour demander l’un ou l’autre, vous aurez besoin d’un dépôt substantiel (idéalement détenu sur un compte bancaire au Royaume-Uni) et d’une preuve de la source du dépôt. Vous aurez également besoin d’une preuve de résidence (pour les trois dernières années) et d’une preuve de revenu pour un prêt hypothécaire résidentiel. Pour un prêt immobilier locatif, les emprunteurs seront évalués sur leurs revenus locatifs attendus.

Vous devez également tenir compte de la devise de remboursement. La directive sur le crédit hypothécaire (MCD) signifie que les prêteurs doivent surveiller les taux de change pour s’assurer que les prêts en devises restent abordables pour l’emprunteur. Certains prêteurs spécialisés ont également une liste de « devises approuvées ».

Où achètent les investisseurs étrangers ?

Selon le Centre For Public Data (CFPData), qui a compilé les recherches du HM Land Registry, plus d’investisseurs que jamais se diversifient du marché londonien traditionnel. Alors qu’il y a une décennie ou plus, Londres était le lieu de prédilection pour de nombreux investissements étrangers, beaucoup voient l’intérêt de soutenir de nouvelles zones ailleurs.

Les données montrent que, en particulier, Liverpool, Manchester, Salford et Leeds attirent désormais un plus grand nombre d’investisseurs étrangers. Tous ces quartiers se distinguent par leur régénération, leur réaménagement et leurs investissements au cours des dernières années, ce qui en fait une alternative véritablement attrayante à Londres, plus chère. Le CFPData estime que la plupart des investissements étrangers dans ces villes se font dans des appartements, ce qui soutient la demande locative florissante dans ces régions.