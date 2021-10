Le marché immobilier de Mumbai est sur la bonne voie pour enregistrer une saison festive stellaire

Avec l’optimisme des consommateurs et le soutien des faibles taux d’intérêt, l’amélioration de la perception des consommateurs quant à l’accession à la propriété sera renforcée par la saison des fêtes menant à Diwali.

Le marché immobilier de la ville de Mumbai (région MCGM) est en passe d’enregistrer une saison festive exceptionnelle. La ville a enregistré des enregistrements de propriété de 2 494 unités ou 356 unités quotidiennes au cours des 7 premiers jours du festival de bon augure Navratri qui a commencé le 7 octobre 2021. Le taux d’enregistrements quotidiens au cours des mois précédents d’août et de septembre était de 219 unités et 260 unités, respectivement, selon Knight Frank India.

La période importante mais limitée de réduction des droits de timbre qui s’est terminée le 31 mars 2021 a été un catalyseur clé pour le marché résidentiel de la ville. La fermeture de cette fenêtre d’incitation a coïncidé avec la deuxième vague de pandémie grave qui a eu un impact négatif sur le sentiment des acheteurs de maison dans l’intervalle. Cependant, depuis lors, le marché du logement a de nouveau repris de l’élan. Alors que la banque centrale maintient sa position sur un taux d’intérêt directeur bas et que les développeurs proposent des offres attrayantes, la trajectoire des ventes s’est à nouveau redressée avec des ventes en juillet et août supérieures à celles des mêmes mois d’avant la pandémie en 2018 et 2019.

Le taux d’inscriptions journalières de la période d’octobre (jusqu’au 13 octobre) est de 17% supérieur à l’intensité du mois complet d’août et de 1% inférieur à celui du mois complet de septembre. La période de Shradh, qui est tombée entre le 21 septembre et le 06 octobre, a vu un ralentissement de la prise de décision pour les achats de grande valeur comme l’immobilier dans l’intervalle.

Avec l’optimisme des consommateurs et le soutien des faibles taux d’intérêt, l’amélioration de la perception des consommateurs quant à l’accession à la propriété sera renforcée par la saison des fêtes menant à Diwali. Les développeurs ont également aligné les lancements de nouveaux projets pour bénéficier du sentiment optimiste des acheteurs de maison et ces facteurs devraient contribuer à la dynamique des ventes que le marché résidentiel de Mumbai connaîtra au cours de cette période.

Commentant la même chose, Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré: «Après près d’une demi-décennie de saison des festivals déprimée, cette année pourrait briser le cycle et être l’une des meilleures. Le marché résidentiel poursuit son avancée agressive pendant la période faste de Navratri. Il est encourageant de voir que la moyenne quotidienne des inscriptions à domicile a bondi pendant la période des fêtes sans le soutien incitatif du droit de timbre. Cela indique que les acheteurs de logements sont pressés de profiter des conditions actuelles du marché, notamment des prix bas, des taux d’intérêt décennaux des prêts immobiliers bas ainsi que le désir de profiter de certaines offres festives des promoteurs. Le marché devrait rester porteur pour les fêtes de fin d’année.

