Le marché immobilier de New York signale une reprise post-pandémique ⋆ 10z viral

(Mike Segar/.)

Les marchés immobiliers offrent une dose d’optimisme quant à la reprise post-pandémique des centres urbains.

La ville de New York a récemment été couronnée marché locatif le plus cher des États-Unis, avec un loyer mensuel médian pour une unité d’une chambre perché à 2 810 $. Le loyer mensuel médian pour cette unité de taille dans l’ancien numéro 1, San Francisco, est de 2 800 $. Bien que les chiffres n’aient pas tout à fait atteint les niveaux d’avant la pandémie, la courbe se penche de plus en plus vers le ciel.

Mauvaise nouvelle pour les locataires, oui – mais toujours un signe prometteur.

On rappelle qu’il y a moins d’un an, le marché immobilier new-yorkais était au plus profond d’une dépression induite par le COVID causée par une offre excédentaire, alors que des troupeaux de New-Yorkais fuyaient la ville. L’exode des citadins a été dramatiquement rapporté par les principaux médias au début de la pandémie. Le New York Times a cité le président d’une société d’évaluation et de données immobilières comparant la perte de résidents à « l’exode important de la population poussant vers les banlieues » dans les années 1960 et 1970. Dans son éditorial largement médiatisé, le propriétaire d’un club de comédie, James Altucher, est même allé jusqu’à affirmer que « la ville de New York est morte pour toujours ». Il a fait valoir que les pertes commerciales et culturelles induites par la pandémie seraient irréversibles.

Un an plus tard, cependant, New York semble être sorti de sa tombe. Jerry Seinfeld, contrant l’affirmation d’Altucher, avait prédit que la ville “sera certainement de retour”. Il est rapporté que le prix de revente médian des appartements à Manhattan, à 999 000 $, a battu des records au deuxième trimestre et que la demande de logements a grimpé en flèche. Comme le dit un agent immobilier, il y a « 500 personnes à la recherche et seulement 50 appartements ».

L’industrie immobilière n’est pas la seule à connaître une expansion et une revitalisation. Avec le retour des consommateurs, de nouveaux restaurants ouvrent à un rythme effarant. Rien qu’en août, au moins 41 nouveaux restaurants ont ouvert leurs portes à des clients enthousiastes. Les arts de la scène font à nouveau honneur au paysage urbain. Le Metropolitan Opera House rouvrira enfin le mois prochain après plus d’un an de fermeture.

Il n’y a pas que New York qui connaît un rebond immobilier. Des villes comme Boston et Austin vivent la même chose. Alors que la flambée des prix de location peut donner des maux de tête aux étudiants et aux jeunes professionnels qui retournent dans la ville, c’est une excellente nouvelle pour les villes elles-mêmes. Cela suggère non seulement que la reprise économique est à l’horizon, mais aussi que l’exode permanent des grandes villes prédit par de nombreux journalistes au début de la pandémie était exagéré.

Un rapport compilé et publié le mois dernier par Morgan Stanley Research montre que seulement 18% des consommateurs ont déménagé depuis février 2020. Les données de suivi des téléphones portables montrent également que la population de toutes les villes n’a pas été réduite, et parmi celles qui l’ont fait, beaucoup n’ont perdu que des résidents au profit des comtés voisins. Selon Michael Zezas, responsable de la recherche sur les politiques publiques américaines chez Morgan Stanley Research, cela reflète « la viabilité économique durable de ces régions ». Certaines villes, telles que Jacksonville et Memphis, ont même maintenu une croissance constante de la population et des marchés immobiliers tout au long de la pandémie, tandis que les «villes en rebond» comme San Antonio et Las Vegas, qui ont connu une réduction de la population, montrent des signes prometteurs de renversement de cette tendance.

Le fait que les anciens citadins n’aient pas cherché plus loin que les comtés voisins pour l’emplacement de leur nouvelle maison atteste de l’attrait durable de la vie urbaine. Ils ont peut-être voulu se retirer temporairement de la métropole densément peuplée en cas de pandémie, mais le fait que la proximité et l’accès aux centres urbains restent importants pour eux témoigne de leur attachement à ces villes. Dans cette dernière phase de la pandémie, la demande croissante de biens immobiliers, en particulier sur les marchés locatifs, dans les grandes villes en parle.

Il est certainement réconfortant de savoir que la vie urbaine n’est pas une chose du passé, et l’augmentation du nombre de citadins contribuera sûrement à une expansion considérable de la capacité de consommation. Bien que les petites entreprises fermées face à la pandémie ne soient peut-être pas toutes ressuscitées, on peut espérer qu’à mesure que la demande de biens et de services se redressera, d’autres petites entreprises ayant le même potentiel et la même capacité d’ajouter du style aux quartiers métropolitains prendront leur place.

Il y a quelques mois à peine, les médias déploraient la fermeture des commerces, la baisse de la population et la vidange des bâtiments dans les villes. Il apparaît aujourd’hui, alors que les gens sortent de leurs cachettes temporaires de banlieue et rentrent dans les villes, qu’un tel pessimisme n’était pas pleinement justifié.

Bien sûr, certains éléments de la vie urbaine peuvent ne jamais rebondir complètement. Prenez la culture de bureau de longue date, par exemple : le fait que leurs employés travaillent à distance au cours de l’année écoulée a appris aux entreprises que leur personnel, contrairement aux écoliers, n’a pas besoin d’une surveillance perpétuelle pour être productif, de sorte que la trésorerie de l’entreprise peut être soulagée de la lourdeur les coûts de conservation des espaces de bureaux dans la ville. Bien qu’il existe des secteurs qui reposent davantage sur la communication et la collaboration en personne, comme le domaine juridique et l’immobilier, dans d’autres secteurs, comme la finance et le journalisme, les employés peuvent faire le travail à la maison sur leur ordinateur et ont besoin de moins d’interactions en face à face. Le rapport de Morgan Stanley cite la projection d’un analyste boursier selon laquelle « le prochain cycle d’expansion sera de plus en plus court pour les propriétaires de bureaux ».

Néanmoins, à en juger par le marché immobilier en plein essor et le taux de retour des citadins, ceux qui ont préparé des nécrologies pour les villes voudront peut-être réévaluer leur pessimisme.

Ingrid Chung est stagiaire en rédaction d’été à National Review.