Le marché immobilier super haut de gamme de Londres connaît un boom alors que la demande des acheteurs augmente: Knight Frank

Le marché des super-primes (plus de 10 millions de livres sterling) à Londres se redresse après 12 mois, au cours desquels la pandémie mondiale avait freiné l’activité. L’augmentation de la demande associée à une offre minimale de propriétés de premier ordre a entraîné une appréciation annuelle record des prix en mai 2021 pour la première fois depuis la mi-2016. Alors que l’économie britannique montre des signes de reprise après la pandémie, les acheteurs indiens ont perdu des remises effectives de 2,73 %, par rapport à la dévaluation de la monnaie pour la période de décembre 2020, selon Knight Frank.

Dans son dernier rapport – ” Londres : Super Prime Market Insight for spring 2021 “, Knight Frank indique que les détenteurs de devises en euros et en francs suisses ont enregistré la remise la plus élevée d’environ 25 à 27 % chacun, en décembre 2020. En revanche, l’INR était le plus bas. avec 15 à 17 % au cours de la période. Avec l’incertitude des marchés et la dévaluation de la monnaie, les taux d’escompte ont été considérablement réduits. Alors que les devises euro et franc suisse ont enregistré une baisse de 20 à 25 % chacune, l’INR a chuté à 10 à 12 % en mai 2021.

Le Super Prime Market Insight pour le printemps 2021 suit le volume et la valeur des ventes pour le marché super-prime de Londres (plus de 10 millions de livres sterling). Le SW1 de Londres, qui possède des propriétés telles que The OWO Residency du groupe Hinduja, a enregistré les ventes maximales en termes de valeur et de volume d’avril 2020 à avril 2021, enregistrant des transactions pour 18 propriétés de premier ordre d’une valeur de 392 millions de livres sterling.

Le rapport met en évidence un changement dans les sentiments des acheteurs qui préfèrent les maisons/propriétés autonomes aux appartements/appartements sur le marché des super-primes (plus de 10 millions de livres sterling). Par rapport à 2017, lorsque les ventes de maisons représentaient 56 % du marché des super-primes et les appartements 44 %, les données sur les ventes de janvier à avril montrent que les maisons représentent près des 3/4 des ventes sur le marché des super-primes.

Commentant la même chose, Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré : « Le marché super-prime de Londres connaît actuellement un boom, principalement en raison de l’augmentation de la demande. Les propriétés Super Prime et Prime à Londres ont enregistré une appréciation ces derniers temps. Pendant la pandémie, de nombreux HNI indiens ont manifesté un plus grand intérêt pour l’achat de propriétés de premier ordre sur des marchés de passerelle comme Londres, car ces marchés ont historiquement battu les tendances du marché pendant les ralentissements économiques ou se sont effectivement rétablis à un rythme plus rapide que d’autres en raison de fondamentaux solides et d’une connexion mondiale robuste. “

Points saillants:

# Au cours des six mois se terminant fin avril, 817,4 millions de livres sterling ont été dépensés dans des propriétés super-prime à Londres, 21 % de plus que le chiffre de 677,9 millions de livres sterling enregistré au cours des six mois précédents.

# Le nombre de nouveaux acheteurs potentiels super-prime était 150% plus élevé en mai 2021 qu’en janvier 2020. Pendant ce temps, sur la même période, le nombre de nouvelles annonces immobilières dans la fourchette de prix a diminué de 25%, les propriétaires hésitant contre le toile de fond de la pandémie.

# Sur la base de la moyenne mobile sur 12 mois, en mai 2021, il y avait 8,7 % de nouveaux acheteurs pour chaque nouvelle propriété super-prime mise en vente. Il s’agit du chiffre le plus élevé en 7 ans.

# Les prix moyens des super-primes ont augmenté de 0,6 % au cours de l’année jusqu’en mai, ce qui était la première hausse en plus de trois ans.

