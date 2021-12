Le marché indien croissant de la mode et du style de vie a donné une impulsion à l’industrie de la chaussure

L’industrie indienne de la chaussure a vraiment parcouru un long chemin au fil des ans.

Par Ambud Sharma,

Au fil des ans, l’Inde est devenue un point focal pour l’industrie de la mode et du style de vie, reflétant un secteur manufacturier puissant et une classe moyenne en croissance rapide. Ces forces font de l’Inde une marque de mode internationale trop importante pour être ignorée lorsqu’elle est associée à de solides fondamentaux économiques, à des transformations numériques rapides et à des processus d’automatisation. Certes, selon un rapport de McKinsey, l’ascension de l’Inde est l’une des 10 tendances que l’industrie de la mode devrait surveiller. Ce qui en fait le sixième au monde, le marché de l’habillement du pays atteindra 59,3 milliards de dollars d’ici 2022, comparable à celui du Royaume-Uni (65 milliards de dollars) et de l’Allemagne (63,1 milliards de dollars), comme indiqué dans un autre rapport récent de McKinsey. Par conséquent, cela donne une impulsion à l’industrie de la chaussure de l’Inde. Plongeons plus profondément pour explorer davantage :

Le paysage global du marché de l’industrie de la chaussure

Qu’elles soient pour hommes ou pour femmes, quelle que soit la catégorie, les chaussures ont toujours été une déclaration de style essentielle pour chacun d’entre nous. Le paysage du marché indien de l’industrie de la chaussure attire de plus en plus les projecteurs. Selon un rapport d’Invest India, le pays est le deuxième plus grand consommateur et producteur de chaussures au monde et devrait être multiplié par 8 d’ici 2030. Les comportements d’achat des utilisateurs finaux ont été radicalement modifiés et complètement révolutionnés en raison de la augmentation de leur revenu disponible et par habitant. Il est fascinant de noter qu’une tonne d’impact occidental a également poussé les gens à se tourner vers des styles tels que les derbys en cuir argentin pleine fleur, les richelieus fiables, etc.

Le secteur de la chaussure est divisé en deux segments – organisé et non organisé. Alors que le premier approvisionne près de 33% du marché, le second est apporté par les autres acteurs de l’industrie, qui relèvent des PME et des MPME. L’industrie de la chaussure devrait croître de 24,73 % par an (TCAC 2021-2025), comme prévu dans un autre rapport de Statista. De telles recherches sont une preuve suffisante du fait que la demande d’articles de chaussures dans le pays augmente avec le temps. De plus, avec le déclenchement de la pandémie et l’initiative du gouvernement «Make in India», de nombreux acteurs de l’industrie acceptent qu’il y a une meilleure chance de faire un argumentaire plus solide pour les chaussures fabriquées en Inde au niveau international.

Le scénario du secteur en pleine pandémie

Sans aucun doute, l’année du début de l’urgence sanitaire mondiale restera dans l’histoire comme la plus difficile pour presque toutes les autres industries. Et le secteur de la chaussure ne semble pas faire exception. Il se trouve dans une adversité sans précédent, avec des revenus et des marges sous pression. Cela peut être attribué à la baisse des ventes, au changement de comportement des clients, aux chaînes d’approvisionnement perturbées et à plusieurs autres restrictions induites par la pandémie. Il serait approprié de déclarer que le virus est le catalyseur d’une crise économique qui s’aggrave en plus d’une catastrophe humanitaire affectant la vie de millions et de milliards d’individus. Cependant, le paysage changeant crée des poches d’élan. Indépendamment de l’effet continu et illimité de la pandémie, certaines organisations de chaussures développent de nouvelles façons de rivaliser. Covid-19 a intensifié la demande pour tout ce qui est numérique, ce qui a ainsi permis aux organisations de progresser, de gagner en productivité et de trouver de nouvelles façons de marcher sur la voie du succès.

Un changement significatif peut être observé, passant d’une contrainte à quelques styles seulement à un engouement pour posséder des paires différentes pour chaque occasion. Par exemple, un passionné de fitness aurait besoin de chaussures de sport, d’oxfords ou de derbys pour se rendre au bureau ou à des événements liés au travail, de voguish pour les réunions et de décontractés pour un voyage de détente, etc. De plus, les modèles et les tendances évoluant rapidement, les marques proposent différentes collections pour chaque saison. Par conséquent, lorsque les individus visitent des centres commerciaux ou des centres commerciaux, ils voient un large assortiment de chaussures de différentes marques bien établies, et c’est ce qui les incite à acheter davantage. Quelques offres spéciales, remises, bons d’achat contribuent en outre à rendre leurs achats encore plus convaincants. Malgré le fait que l’Inde soit un marché sensible aux prix, les individus d’aujourd’hui n’hésitent même pas à payer plus pour une qualité supérieure, la durabilité et l’innovation. Le changement est de longue durée et continuera à créer des opportunités pour assembler des modèles de travail plus astucieux et plus intelligents et des suggestions de clients séparées qui sont plus personnalisées pour chaque utilisateur final.

La ligne de fond

L’industrie indienne de la chaussure a vraiment parcouru un long chemin au fil des ans. Les produits proposés actuellement sont très innovants et sont fabriqués en fonction des besoins et des préférences des consommateurs. Il y a également eu une amélioration significative en termes de couleurs et de designs disponibles. Cette croissance peut être attribuée à plusieurs facteurs tels que la pénétration accrue d’Internet, le changement de préférence des consommateurs des marques vers la qualité, les économies d’échelle, l’essor de l’industrie de la mode et du style de vie et l’importance accrue de l’abordabilité en tant que facteur affectant la demande des consommateurs.

(L’auteur est le fondateur et directeur d’Escaro Royale. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.