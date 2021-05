Le marché indien des actions surperformera l’économie ; L’informatique et les actions pharmaceutiques en bonne position, mais les valorisations étirées sont préoccupantes

Les leçons tirées de la deuxième vague accéléreront (espérons-le) la campagne de vaccination et éviteront une troisième vague sévère.

Par Unmesh Sharma

Une question souvent posée ces jours-ci par les investisseurs et les acteurs du marché est « qu’est-ce qui explique la déconnexion entre la tragédie qui se déroule en Inde et l’euphorie sur les marchés ? Comment concilier les deux et surtout, comment investir dans ce scénario ? Cela peut sembler contre-intuitif, mais le fait même que les inquiétudes concernant le virus n’aient pas diminué est un soutien pour le marché. À l’échelle mondiale, les banques centrales ne sont pas en mesure de retirer leur soutien de liquidité. Dans l’arbitrage entre l’inflation et la croissance, la politique monétaire et budgétaire est susceptible de privilégier la croissance dans l’environnement actuel.

En effet, des craintes inflationnistes sont apparues au cours des derniers mois, provoquant une certaine volatilité sur les marchés, en particulier les marchés émergents consommateurs de matières premières comme l’Inde. Essayer de prédire les tendances à court terme des marchés est un jeu de rôle étant donné l’interaction complexe de ces facteurs. Chez HDFC Securities, nous ne voyons aucun intérêt à essayer de prédire les tendances à ultra-court terme en devinant la Fed et en regardant au-delà.

Nous sommes convaincus que la tendance macro, en particulier sur la liquidité mondiale, est favorable à partir d’un scénario de 12 à 15 mois. Nous pensons que nous sommes dans une ère de tendances déflationnistes mondiales pluriannuelles (voire pluridécennales), entraînées par la technologie, entre autres facteurs. Les inquiétudes inflationnistes sont donc susceptibles d’être transitoires. Il y aura des poches où l’inflation fera mal, mais dans la plupart des cas, une réponse rapide et adéquate de l’offre apaisera les inquiétudes. Cela explique également la réaction modérée des rendements obligataires dans un passé récent. Nous ne voyons donc pas de réémergence de la panique généralisée que nous avons vue pour la dernière fois en 2020 lorsque Covid-19 est apparu pour la première fois.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’impondérables. Pour la plupart des investisseurs en Inde, appartenant aux échelons économiques supérieurs des villes de rang 1, la deuxième vague a frappé très près de chez eux. En outre, la deuxième vague a été plus sévère dans les zones rurales. L’économie rurale a subi un impact sur les envois de fonds en raison de la migration inversée et de la crise sanitaire. Les acteurs du marché devraient surveiller de plus près la mousson pour anticiper toute émergence de détresse économique dans l’Inde rurale. La demande souffrira-t-elle du TSPT ? Cela peut prendre des mois, voire des années, avant que les choses ne reviennent à la normale et il est difficile de raffermir une vue en ce moment.

Malgré cela, ce que nous savons, c’est que l’impact du verrouillage progressif et calibré de la deuxième vague n’a pas eu autant d’impact sur l’économie que la première vague en 2020. Les enseignements tirés de la deuxième vague accéléreront (espérons-le) la campagne de vaccination et empêcher une 3ème vague sévère.

En effet, nous pensons que les marchés surperformeront l’économie. Alors que nous sommes à mi-chemin de la saison des résultats, notre équipe de recherche a analysé la situation émergente des bénéfices. ~ 70% de nos stocks de couverture ont dépassé les estimations au quatrième trimestre (janvier à mars 2021). Nous reconnaissons qu’il s’agit d’un recul. Cependant, malgré les perspectives modérées en raison de la deuxième vague, les estimations des bénéfices de NIFTY pour les exercices 22/23 sont en grande partie inchangées. En effet, les secteurs impactés par la deuxième vague ont un faible poids dans les revenus agrégés. Parmi les grands contributeurs, notre équipe souligne que les banques (en particulier les grandes banques avec de solides franchises de dépôts) ont bien traversé la crise jusqu’à présent – nous restons optimistes quant au scénario de NPA et de provision.

Nous pensons que cela restera un marché de sélection d’actions au cours de l’EX22 et préférons les secteurs orientés vers l’économie et les moyennes/petites capitalisations (dans les secteurs où « le gagnant-ne-tout-prend pas ») alors que les marchés commencent à se pencher sur l’exercice 23 et au-delà. Nos secteurs de prédilection sont les grandes banques, le ciment, les biens de consommation durables, les infrastructures, le gaz, les assurances et les marchés financiers. Nous restons sous-pondérés sur la consommation (de base, discrétionnaire et automobile), les NBFC et le pétrole. Nous restons optimistes sur l’informatique, la pharmacie et la chimie, mais nous sommes devenus sélectifs compte tenu de la montée en flèche et des valorisations tendues.

(Unmesh Sharma est responsable des actions institutionnelles chez HDFC Securities Ltd. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.