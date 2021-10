Le marché indien des aliments biologiques connaîtra une croissance colossale : Adhvika Agarwal, co-fondateur, ORCO

« Les cultures biologiques sont cultivées en utilisant uniquement du fumier naturel composé de déchets de fruits et de légumes ou de bouse de vache. »

Les épices font référence aux compléments alimentaires utilisés pour aromatiser, colorer ou conserver les aliments. Ceux-ci sont produits en raffinant une large gamme de graines aromatiques, de fruits secs, de légumes, etc. Les épices ajoutent un arôme, une texture et un goût exquis aux aliments. Actuellement, l’Inde représente l’un des plus grands producteurs d’épices au monde. Le marché des épices en Inde a augmenté à un TCAC de 15% entre 2015 et 2020. Le groupe IMARC prévoit que le marché des épices poursuivra sa forte croissance au cours des 5 prochaines années. Certaines épices couramment disponibles dans le pays comprennent le piment, le curcuma, la coriandre, le tamarin, le cumin, la moutarde, le fenugrec, etc. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Adhvika Agarwal, co-fondatrice, ORCO parlé du commerce des épices biologiques et plus encore. Extraits :

Veuillez expliquer les avantages de la récente évolution des préférences/demandes des consommateurs vers un mode de vie biologique ou sain dans des marques comme ORCO.



L’épidémie de Covid-19 a servi de catalyseur pour amener les gens à adopter un mode de vie sain et nutritif. Un changement majeur a pu être observé dans l’état d’esprit des gens vers les produits alimentaires biologiques qui sont considérés comme plus sains par rapport aux options conventionnelles. La prise de conscience due à une pandémie mondiale a été énorme, ce qui a entraîné une tendance à la croissance rapide des aliments biologiques qui favorisent une alimentation saine et la santé globale. Cela a donné un énorme coup de pouce aux marques biologiques comme ORCO qui proposent des produits alimentaires entièrement biologiques qui sont cultivés sans aucun produit chimique ni pesticide.

Comment la vente de chaque paquet d’ORCO responsabilise-t-elle une femme et comment le travail avec votre marque a-t-il eu un impact sur leur vie ?



ORCO est une entreprise entièrement dirigée par des femmes fondée par moi et ma mère pour autonomiser les femmes du secteur marginalisé en leur offrant la possibilité d’utiliser les compétences qu’elles ont apprises en grandissant (par exemple, la transformation des épices) et de devenir financièrement indépendantes. Nous appelons notre main-d’œuvre « ORCOpreneurs » car ces femmes sont la seule force derrière les produits propres, frais et biologiques que nous proposons. Comme nous vendons de plus en plus de paquets de nos épices et condiments biologiques, nous pourrons créer de plus en plus d’opportunités d’emploi pour les femmes qui souhaitent travailler et subvenir aux besoins de leur famille. Les femmes avec qui nous travaillons sont extrêmement heureuses de faire un travail respectueux pour lequel elles ont grandi en apprenant et pour lesquelles elles ont déjà les compétences. Les employés ont fixé des horaires de travail, ce qui leur permet de s’acquitter de leurs responsabilités domestiques sans aucune entrave. Étant une entreprise entièrement dirigée par des femmes, les femmes défavorisées se sentent en sécurité et valorisées. Nous pensons qu’avec ORCO, nous pouvons toucher de nombreuses vies et autonomiser les femmes qui ont la passion de travailler et de mener une vie financièrement indépendante.

Quelle est la taille du marché des épices biologiques en Inde et expliquez l’évolution récente du secteur après la pandémie ?



Le marché indien des aliments biologiques devrait passer de 177,14 millions USD au cours de l’exercice 2020 à 553,87 millions USD au cours de l’exercice 2026, avec un TCAC de 21,00% d’ici l’exercice 2026. La croissance colossale de l’industrie peut être attribuée aux éléments suivants : Nouvelles politiques gouvernementales soutenant l’agriculture biologique combinée à une zone de culture en culture biologique Évolution des choix des consommateurs vers une alimentation nutritive et un mode de vie sain. La pandémie a joué un rôle crucial dans la sensibilisation aux choix de mode de vie qui ont contribué à une croissance rapide de l’industrie biologique. Des canaux de commercialisation et de distribution solides et un nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé devraient propulser l’industrie des aliments biologiques en Inde vers de plus hauts sommets.

Comment vous démarquez-vous des autres marques d’épices bio du même secteur ?



ORCO ne ressemble à aucune autre marque biologique sur le marché car non seulement nos épices et condiments sont 100% certifiés biologiques, mais l’essence de celle-ci réside dans la façon dont nous les traitons. Toutes les épices et condiments chez ORCO sont traités à la main sans utilisation d’électricité comme au bon vieux temps. Nous utilisons des techniques traditionnelles de nettoyage à la main, de pilonnage et de broyage à la main, éliminant ainsi la chaleur excessive produite par les machines qui modifie le goût des épices. Ces techniques aident également les épices à respirer et à rester fraîches, en gardant intacts tous les nutriments naturels, l’arôme, la couleur, le goût et l’odeur.

Quelle a été la croissance d’Orco en YOY et où prévoyez-vous d’amener la marque dans les 2-3 prochaines années ?



ORCO maintenant, après 3 ans, est une marque reconnue et respectée dans l’espace des épices biologiques. Nous avons réussi à créer une forte présence dans plus de 100 magasins de détail sélectionnés dans la RCN de Delhi, notamment Modern Bazaar, Krishna Super Marche, Honey Money Top, etc. et en Inde via des plateformes en ligne telles que Flipkart, Soka Solution, Amazon, Organikness, Organic Usine de marque et bien d’autres

En moyenne, nous constatons une croissance de 30% chaque année. Nous avons également commencé à exporter nos épices vers l’Allemagne, le Danemark et quelques autres pays. Au cours des 2-3 prochaines années, nous souhaitons atteindre le marché international et élargir notre portefeuille de produits avec une gamme complète de produits biologiques sains et propres, notamment des chips faits à la main, du papad, des gâteaux, etc. et des boissons probiotiques comme le Kombucha. Nous souhaitons être la première marque de produits bio de grande consommation sur les marchés nationaux et mondiaux.

Quels sont les défis rencontrés en termes de normes de qualité et comment les suivez-vous et les maintenez-vous dans votre établissement ?

Nous veillons à ce que toutes nos épices proviennent uniquement d’agriculteurs biologiques et traitées dans notre usine en prenant toutes les mesures de sécurité. Nous disposons d’un laboratoire de test de qualité interne qui nous aide à maintenir l’humidité, les protéines et d’autres propriétés pertinentes dans nos produits. Nous obtenons chaque année d’autres tests nécessaires auprès de laboratoires approuvés par l’APEDA pour garantir la qualité des épices.

Quelle est la stratégie marketing d’ORCO à venir et tout changement ou changement significatif compte tenu de la récente crise sanitaire ?



La stratégie marketing d’ORCO est d’être visible et disponible dans tous les endroits où notre public cible fait ses achats régulièrement. En raison du verrouillage à l’échelle nationale, nos canaux de vente hors ligne se sont affaiblis, incitant la marque à pivoter stratégiquement l’attention sur les canaux en ligne. Nous avons concentré tous nos efforts sur le renforcement et l’expansion de nos ventes en ligne via notre site Web qui a été remanié de manière agressive pour une expérience client supérieure. De plus, nous avons également mis en place une équipe marketing interne pour créer une forte valeur de rappel de la marque sur le marché. À l’avenir, notre stratégie consistera à créer une présence équilibrée sur les marchés en ligne et hors ligne dans le but d’être facilement accessible à tous nos consommateurs, anciens et nouveaux.Comment définissez-vous la principale différence entre les épices biologiques et les épices normales ?



Qu’est-ce que le bio ? Je reçois souvent cette question, beaucoup de gens se demandent si tout cela n’est qu’un gadget marketing? Cependant, peu d’entre nous connaissent et veulent prêter attention à la différence simple mais cruciale entre l’agriculture biologique et l’agriculture non biologique. La différence réside dans la façon dont les récoltes sont produites. Les cultures non biologiques sont produites à l’aide de produits synthétiques, de produits chimiques et de pesticides artificiels nocifs pour une croissance plus rapide, interférant ainsi avec les propriétés naturelles du produit. Alors que les cultures biologiques sont cultivées en utilisant uniquement du fumier naturel composé de déchets de fruits et de légumes ou de bouse de vache. Ce processus permet à la culture de pousser naturellement sans l’inclusion de produits chimiques. La différence dans la façon dont ils sont cultivés affecte la valeur nutritive, le goût, l’odeur et l’arôme des épices.

