Le marché indien des PC enregistre les expéditions les plus élevées au premier trimestre en janvier-mars 2021

Le marché indien des ordinateurs personnels (PC) a enregistré ses livraisons les plus élevées au premier trimestre au cours du trimestre janvier-mars de cette année civile. Le marché a poursuivi sa séquence de croissance depuis les deux derniers trimestres, enregistrant une croissance saine de 73% en glissement annuel (en glissement annuel). Le marché comprend les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les postes de travail.

«Le marché traditionnel des PC en Inde a poursuivi sa croissance avec des expéditions en hausse de 73,1% au premier trimestre 2021. Au total, 3,1 millions de PC ont été expédiés, enregistrant les expéditions les plus élevées de tous les temps vers l’Inde au premier trimestre», a déclaré IDC India dans un rapport.

Les ordinateurs portables sont restés la catégorie motrice, avec une part de plus des trois quarts de la catégorie PC, enregistrant une énorme croissance de 116,7% en glissement annuel en janvier-mars 2021. La catégorie des ordinateurs de bureau est restée stable et a montré des premiers signes de reprise, selon le rapport.

Bharath Shenoy, analyste du marché IDC Inde (appareils PC), a déclaré que de nombreuses entreprises sont restées totalement éloignées ou ont adopté un modèle de travail hybride en raison de la pandémie. Alors que les cas de Covid-19 continuaient d’augmenter, quelques grandes entreprises se sont procurées des PC en masse pour gérer leur main-d’œuvre, adoptant ces nouveaux modèles de travail sur le long terme.

«La demande d’apprentissage virtuel est toujours forte, parallèlement à une demande plus forte de PC abordables. Cela ressort de la reprise des ordinateurs de bureau dans le segment grand public, qui a augmenté de 49,5% en glissement annuel au premier trimestre 2021, malgré la tendance croissante des ordinateurs portables à remplacer les ordinateurs de bureau », a-t-il déclaré.

IDC a déclaré que les PC étaient très demandés car les entreprises, les PME et les consommateurs poursuivaient leurs achats. En outre, l’offre a été irrégulière au cours des derniers trimestres et la demande a continué de dépasser l’offre du pays.

«À la clôture du trimestre (T1 2021), les fournisseurs ont pu mieux gérer les allocations depuis leur siège. De plus, les livraisons inférieures à la normale au premier trimestre 2020 ont contribué à la croissance annuelle car elle semble plus favorable en raison de la base inférieure », a-t-il déclaré.

Apple a enregistré son plus gros trimestre pour les livraisons de PC en Inde et à égalité pour la cinquième position avec Asus. Ses expéditions ont augmenté de 335,5% en glissement annuel et de 45,3% par rapport au trimestre précédent.

Des clients clés gagnés et de meilleurs approvisionnements en janvier-mars 2021 ont aidé HP à regagner la position de leader du marché.

Pour aller de l’avant, Jaipal Singh, directeur de recherche associé d’IDC Inde (appareils clients), a déclaré: «Les fournisseurs de PC sont confrontés à l’incertitude pour les prochains mois, de nouveaux verrouillages ayant un impact sur les ventes des consommateurs, retardant les projets gouvernementaux et limitant les approvisionnements dans le pays.»

La situation actuelle a également eu un impact sur les équipes de terrain. Alors que l’inquiétude immédiate de la plupart des fournisseurs revient en force, ils profiteront également de cette période pour planifier leur inventaire pour les trimestres à venir, car le marché verra une nouvelle augmentation de la demande de PC lorsque la situation s’améliorera dans les mois à venir, a-t-il déclaré.

