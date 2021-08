Le marché indien des transports : gagner en efficacité et réduire les coûts logistiques

L’Inde est principalement un pays dépendant du transport routier, ce qui nécessite des transports verts, une réduction de la consommation de carburant en intégrant des processus plus intelligents et de meilleurs véhicules de grande capacité.

Par Karan Shaha,

L’industrie indienne de la logistique est un axe crucial dans la roue du développement économique. Selon les données disponibles, plus de 22 millions de personnes sont directement employées dans cette industrie, qui contribue à environ 6% du PIB (plus de 160 milliards de dollars en 2018). On ne saurait trop insister sur l’impact et l’importance de la logistique pour le développement et la croissance économique de l’Inde. En effet, le secteur a été largement sous-performant. Compte tenu de l’ampleur des besoins, il est urgent de réduire son énorme fardeau social, environnemental et économique. Il y a eu une numérisation rapide de toutes les industries à la suite de la pandémie. Nous assistons également à l’adoption de nombreuses technologies envisagées par le gouvernement et d’autres intervenants dans ce secteur également.

Les frais de transport dans les pays développés sont plus faibles car leurs opérations sont très efficaces et soutenues par la technologie. L’Inde est principalement un pays dépendant du transport routier, ce qui nécessite des transports verts, une réduction de la consommation de carburant en intégrant des processus plus intelligents et de meilleurs véhicules de grande capacité. Actuellement, la majorité des camions du pays pèsent moins de 26 tonnes et près de la moitié d’entre eux ont une capacité inférieure à 16 tonnes. Le gouvernement indien a construit des routes de haute qualité à un rythme soutenu. Avec une telle infrastructure de classe mondiale en cours de développement PAN-Inde, nous avons besoin d’une automatisation qui garantit que le mouvement des véhicules est aussi optimisé, abordable et rapide que nécessaire.

Les opérations de transport sont l’espace majeur où l’automatisation est nécessaire aujourd’hui. Il existe plusieurs startups dans le secteur de la logistique qui ont introduit des technologies de pointe telles que l’IA, le ML, la blockchain, etc., et le mode commercial très réussi du marché gagne également rapidement en importance. Les opérations logistiques axées sur la technologie sont de bon augure pour un pays riche en opportunités comme l’Inde. Il existe un énorme besoin d’efficacité, d’optimisation des capacités de charge existantes et de capacité à déplacer différents types de marchandises allant des articles de stockage frigorifique aux matières premières industrielles telles que l’acier. Le gouvernement indien s’efforce de transformer le pays en une plaque tournante mondiale de la fabrication et les marchés numériques deviendront des catalyseurs majeurs du transport de marchandises durable à l’échelle de l’Inde. Les places de marché peuvent transformer l’industrie du camionnage non organisée en intégrant diverses parties prenantes et en permettant des interactions directes et transparentes entre les expéditeurs et les prestataires de services de transport.

Les coûts de transport en Inde sont largement impactés par la sous-utilisation des ressources et l’inefficacité des opérations. Les processus de transport conventionnels prennent du temps et entraînent une inefficacité en raison des longues durées de stationnement des véhicules. Il existe une demande énorme de services d’expédition 24 heures sur 24, mais les agents et de nombreux intermédiaires provoquent une inflation des prix et des retards car ils passent des heures à négocier et à solliciter au téléphone et lors de réunions personnelles.

Comme on le voit dans divers pays développés, les plateformes de marché servent de pont en temps réel entre les parties prenantes. Dès qu’un chargement est prêt à être expédié, il peut être partagé en ligne et les transporteurs peuvent enchérir numériquement. L’offre la plus appropriée obtient la charge ! Les transporteurs sont informés de leur réservation et simultanément, les expéditeurs n’ont pas à courir pour trouver des transporteurs fiables. Des lakhs de véhicules peuvent donc être assurés de charges prêtes à transporter, au lieu de rester garés pendant que les propriétaires/agents de véhicules attendent le bon client.

Outre une génération d’affaires plus rapide, une bonne plate-forme de marché de la logistique peut également offrir divers autres services d’assistance tels que le marketing, le renforcement de la marque, la réservation de commandes en ligne, la documentation numérique, la répartition des charges et le suivi des envois. Toutes ces installations peuvent optimiser les opérations de manière transparente et avec une plus grande tranquillité d’esprit pour les expéditeurs et les transporteurs.

Avec la récente digitalisation de l’espace logistique, les choses ont sans aucun doute pris une tournure pour le mieux. Il est temps que toutes les parties prenantes jouent leur rôle pour que le secteur logistique indien soit prêt à répondre aux attentes des initiatives Make in India et Aatmanirbhar Bharat !

(L’auteur est PDG et co-fondateur, Vahak. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.