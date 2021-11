Le marché indien des vêtements portables affiche une croissance de 93,8% en glissement annuel au troisième trimestre, les principaux gagnants des marques nationales: rapport

Les montres connectées sont restées la catégorie à la croissance la plus rapide, avec 4,3 millions d’unités expédiées. (Dossier/.)

Le marché indien des appareils portables a connu une croissance stupéfiante de 93,8% sur un an au deuxième trimestre, selon les données de l’India Monthly Wearable Device Tracker d’International Data Corporation (IDC). Les entreprises ont expédié 23,8 millions d’unités de dispositifs portables, qui comprennent des bracelets, des écouteurs et des montres intelligentes, selon les données.

« Malgré les défis logistiques et l’augmentation des coûts de transport, les fournisseurs sont restés agressifs dans leurs expéditions et ont pu gérer l’inventaire pour les ventes du festival d’un mois à venir », a déclaré l’IDC dans son rapport.

« Les expéditions en septembre ont dépassé les 10 millions, soit une multiplication par deux par rapport au même mois de l’année dernière, ce qui a donné lieu à un trimestre record pour les appareils portables en Inde. »

Les montres connectées sont restées la catégorie à la croissance la plus rapide, avec 4,3 millions d’unités expédiées. Bien que les bracelets aient enregistré un septième trimestre consécutif de baisse annuelle, les expéditions globales de bracelets ont dépassé les 5 millions au cours du trimestre.

Les appareils vraiment sans fil représentent 39,5% du segment des écouteurs, qui reste dominé par les appareils captifs et supra-auriculaires.

Le rapport a également souligné l’émergence de marques indiennes telles que BoAt, Noise, Ptron, Fire-Boltt et Titan en tant que principaux fournisseurs aux côtés de leurs homologues mondiaux Realme, OnePlus, Amazfit, Xiaomi et Samsung.

Les offres agressives et les dépenses de marketing numérique ont aidé les marques indiennes à conquérir plus des deux tiers du marché horloger. Le bruit, avec une part de marché de 26%, est en tête du segment des wearables pour le sixième trimestre consécutif. La part de 23,1% de BoAt place la marque à la deuxième place. Fire-Boltt s’empare de la troisième position avec une part de marché passant de 5,5 % à 15,3 % au deuxième trimestre.

Anisha Dumbre, analyste de marché d’IDC Inde (appareils clients), a déclaré : « Alors que la saisonnalité a fait du 3T21 le trimestre le plus important pour les appareils portables, l’afflux d’appareils d’entrée de gamme a été le principal facteur de croissance. »

« L’intention agressive de maintenir leur avance les a aidés à réduire davantage le prix de vente moyen des montres à 73 $, exerçant une pression énorme sur une catégorie de bracelets en difficulté. »

S’exprimant sur l’incursion des entreprises de smartphones dans le segment des appareils portables, Dumbre a déclaré: «Jusqu’à présent, ces marques new-age ont été en mesure de limiter la capacité des marques de smartphones en place à freiner leur croissance et à continuer de dominer les appareils auditifs et les bracelets. catégories.

Le segment des écouteurs, qui comprend les tours de cou, les écouteurs sans fil sur l’oreille et les appareils Truly Wireless, a expédié 18,7 millions d’unités pour enregistrer une croissance de 77,9% en glissement annuel.

BoAt est en tête du segment avec une part de marché de 48% après avoir expédié 9 millions d’unités. Realme a propulsé OnePlus à la deuxième place, tandis que Samsung s’est installé à la quatrième place. Ptron, qui a terminé le trimestre en cinquième position, a vu ses expéditions augmenter de 81,9%.

Dans la catégorie des écouteurs, 7,4 millions d’appareils Truly Wireless ont été expédiés, soit une croissance de 70,5% en un an. Alors que les marques continuent de cibler les prix d’entrée de gamme, 86,4 % des appareils Truly Wireless sont désormais répertoriés en dessous de 50 $. BoAt est en tête de la catégorie avec une part de 37,3 %.

Jaipal Singh, directeur de la recherche d’IDC Inde (appareils clients), a déclaré : « La prolifération de nouveaux entrants sur le segment du marché de masse a accru la concurrence, mettant beaucoup de pression sur les marques pour qu’elles se différencient sur un marché qui est inondé de produits similaires. »

