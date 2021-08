Le marché indien des wearables augmente de 118,2% au deuxième trimestre

Poussé par de fortes expéditions de marques locales de boucles d’oreilles et de montres, le marché indien des objets connectés (montres intelligentes, bracelets et boucles d’oreilles) a augmenté de 118,2 % en glissement annuel au 2T21 (avril-juin). Il s’inscrit dans la continuité de la bonne tenue du trimestre précédent. La deuxième vague de Covid-19 a eu un impact marginal, car les expéditions globales de vêtements ont diminué de 1,3% en séquentiel au 2T21.

Dans l’ensemble, il a expédié 11,2 millions d’unités, selon l’India Monthly Wearable Device Tracker d’International Data Corporation (IDC).

Les montres intelligentes ont continué d’être la catégorie à la croissance la plus rapide, avec une part de 81,2 % dans la catégorie des vêtements-bracelets qui comprend les montres et les bracelets, contre 35,0 % il y a un an. La catégorie des boucles d’oreilles a également maintenu sa dynamique, doublant ses expéditions au 2T21 et reste la plus grande catégorie de wearables.

Le bruit, premier acteur du segment horloger

(Crédit image : IDC)

IDC a déclaré que le facteur de forme de la montre semble être attrayant pour les consommateurs, et les marques indiennes ont été plus rapides à tirer parti de cette tendance et à aligner leur portefeuille d’appareils. Parmi les cinq premières marques, trois places sont occupées par des marques indiennes. Le bruit continue d’être le principal acteur dans la catégorie globale des montres pendant cinq trimestres consécutifs avec une part de 28,6% au 2T21 et suivi de près par BoAt avec une part de 26,9%. Fire-boltt, une autre marque locale, est entrée en quatrième position en seulement trois quarts du démarrage de ses activités dans cette catégorie. Pour mémoire, Huami et Realme sont respectivement aux 3e et 5e positions.

Cependant, Xiaomi maintient sa formidable avance dans la catégorie des bracelets avec 38,9% de part, suivi de Oneplus et Titan avec respectivement 21,7% et 21,3% de part.

« L’abordabilité a été la clé pour les marques indiennes, et ces marques ont connu un immense succès en conquérant une part importante du marché des montres avec des prix compétitifs, un marketing agressif et une adoption plus rapide de nouvelles fonctionnalités », déclare Anisha Dumbre, analyste de marché, Client Devices. , IDC Inde.

« Cette nouvelle génération de marques locales est numériquement native, consciente de ses limites et ciblant sélectivement les lacunes. Cependant, ils doivent faire attention aux marques basées en Chine, qui à l’avenir seront agressives en introduisant plus de sous-marques et en tirant parti de l’écosystème », a ajouté Dumbre.

BoAt en tête du segment des boucles d’oreilles

(Crédit image : IDC)

La catégorie des boucles d’oreilles a augmenté de 113,1% en glissement annuel au 2T21, expédiant 9,2 millions d’unités. Les expéditions agressives et le portefeuille diversifié de BoAt l’ont aidé à gagner une part dominante de 45,5% au 2T21. Il est également en tête de la catégorie TWS avec une part de 39,6 % au cours du trimestre. OnePlus a terminé deuxième avec une part de catégorie de 8,5% au deuxième trimestre de cette année.

Même dans la catégorie des boucles d’oreilles, les marques locales ont une forte domination car leur part a atteint 71,5% au 2T21 contre seulement 31,2% au 2T20. Ptron, Zebronics, Noise, Portronics, Boult Audio et Truke figuraient parmi les principales marques de premier plan qui ont soutenu la domination des marques locales dans cette catégorie.