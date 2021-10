Le marché indien du jeu atteindra 7 milliards de dollars d’ici l’exercice 26 : rapport

Les jeux en argent réel sont la plus grande source de revenus du marché

Le marché indien des jeux est sur le point d’atteindre une valeur de 7 milliards de dollars d’ici l’exercice 2026 (FY26) alors que le marché est actuellement évalué à 2,2 milliards de dollars. Les achats intégrés sont les sources de revenus à la croissance la plus rapide du marché, selon le « India Gaming Report 2021 by Lumikai and Redseer ». La propension à payer augmente à mesure que les jeux deviennent populaires et attrayants, ajoute le rapport.

Le rapport ajoute également que le nombre de joueurs payants en Inde atteindra 235 millions, contre 95 millions de joueurs en 2021. En 2020, le nombre de joueurs payants était de 80 millions. Les jeux en argent réel sont la plus grande source de revenus du marché, les achats intégrés augmenteront plus rapidement au cours des cinq prochaines années à 30-40% avec l’augmentation du nombre d’utilisateurs payants dans les jeux occasionnels et hyper-casual. L’Inde compte actuellement au total 425 millions de joueurs auxquels ils jouent sur trois grands canaux de jeu et divers segments et genres de jeux.

« L’accès au jeu se démocratise avec une participation croissante des villes de niveau II et au-delà, les joueurs mûrissent dans la façon dont ils jouent à différents genres de jeux et une croissance sans précédent du nombre de nouveaux utilisateurs payants (NPU) pour conduire le marché global du jeu à tripler dans les cinq prochaines années. Alors que les jeux en argent réel (RMG) continueront de dominer le marché, les achats intégrés (IAP), les cadeaux virtuels, etc. deviendront des catégories de dépenses courantes parmi les joueurs payants, et les revenus de l’IAP devraient dépasser la croissance globale du marché des jeux en Inde. taux », a déclaré Mukesh Kumar, responsable de l’engagement, RedSeer.

Selon le rapport, le segment des jeux non-RMG augmentera plus rapidement que le taux de croissance du marché. De plus, les sports électroniques et le streaming devraient croître à un TCAC de 40 à 45 % au cours des cinq prochaines années, bien que le segment en soit à ses balbutiements. En Inde, les joueurs adoptent également progressivement la tendance à jouer à des jeux « India-first content ». Plus de 60% des joueurs sont prêts à jouer à des jeux avec un thème central indien ou des personnages comme de la mythologie ou des célébrités.

« Ce rapport inaugural représente l’analyse la plus approfondie du marché des jeux en Inde jamais entreprise, et l’objectif était de faire face aux hypothèses de base sur le véritable potentiel du marché. Ce qui a émergé est une image du marché qui dépasse déjà les notions préconçues concernant la taille, la croissance, la sophistication et, surtout, la propension à payer. Justin Keeling, associé général, Lumikai Fund, a déclaré.

