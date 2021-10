Le marché locatif de Manchester « réclame les propriétaires »

Manchester a battu des records pour son marché de la location en vogue, alors que les jeunes professionnels continuent de se concentrer sur la région et que les agents sont inondés de demandes de renseignements.

La semaine dernière, il n’y avait que 427 appartements à louer à Manchester. Il s’agit d’un niveau record, selon les recherches d’Urbanbubble, car la demande de location dans la ville et ses environs a explosé.

Ce chiffre est en dépit d’environ 9 200 nouveaux logements devenus disponibles depuis le début de l’année dernière. Les données de la société de gestion immobilière montrent que la plupart de ces nouveaux développements sont soit complets, soit le seront très prochainement. Et il y a beaucoup plus de nouvelles maisons en préparation pour la ville florissante, avec environ 16 195 en construction au troisième trimestre.

Le troisième trimestre de cette année a également vu de nouveaux sommets sur le marché. Il y a eu plus de 2 750 locations sur la période, soit 10,3 % de plus qu’au troisième trimestre 2019, avant la pandémie. Les loyers sont en hausse dans la ville, qui continue de bénéficier d’une vaste régénération. Le studio moyen, dit Urbanbubble, se loue désormais 756,90 £ par mois.

Les logements locatifs sont également rapidement occupés par les locataires. L’appartement moyen était sur le marché pendant 45 jours au cours des trois mois précédant octobre.

Résilience et force à Manchester

Le rapport couvre le centre-ville, ainsi que des zones telles que Salford et Trafford. Il montre comment les jeunes en particulier, qui dominent toujours le marché locatif malgré l’augmentation globale de l’âge, sont attirés par la ville du nord-ouest. Avec de solides perspectives d’emploi, un style de vie plus abordable que Londres et un éventail d’endroits où il fait bon vivre, Manchester est l’une des régions les plus attrayantes du Royaume-Uni.

Selon Ed Howe, responsable de la recherche et des idées chez Urbanbubble, il y a actuellement un «appel aux propriétaires» : « Si vous avez une chambre ou un appartement d’amis, tenez-vous-en. » Il dit également que le rapport dans son ensemble montre la résilience et la force de la région.

Manchester a également fait les gros titres dans d’autres médias pour ces qualités. Dans une enquête menée par Time Out auprès de 27 000 citadins plus tôt cette année, Manchester a été nommée troisième meilleure ville du monde. Il a été élu meilleur pour la créativité, l’esprit communautaire, la convivialité et la vie nocturne. Dans l’indice, c’est la ville la mieux classée au Royaume-Uni et derrière San Francisco et Amsterdam dans le monde.

De bons rendements pour les propriétaires

Gemma Price, directrice du résidentiel pour Urbanbubble, ajoute que la demande est particulièrement élevée pour les propriétés de qualité supérieure. Elle dit que les jeunes professionnels sont plus désireux que jamais d’être dans la ville, alors qu’ils veulent aussi plus que jamais de leur maison.

Elle ajoute : « Nos portefeuilles sont passés de quelques maisons vides à une occupation complète en quelques mois, nous laissant avec des centaines de clients à la recherche des types de maisons que nous gérons et louons. Nous demandons instamment aux propriétaires de nous apporter leurs investissements pour bénéficier de nos connaissances, obtenues grâce à ce rapport d’analyse, et de notre capacité à obtenir d’excellents rendements.

Bien que les prix des logements dans la ville soient à la hausse, les prix des logements sont toujours inférieurs à la moyenne nationale. Avec une forte demande locative ajoutée au mix, les perspectives de rendement dans la région sont toujours parmi les plus élevées du pays. Certaines recherches récentes de Select Property ont identifié Manchester comme l’un des meilleurs endroits pour investir dans l’immobilier. Selon leurs recherches, les rendements moyens sont impressionnants de 6,14 %.

BuyAssociation a un certain nombre d’opportunités d’investissement immobilier disponibles à Manchester et ses environs. Parcourez certaines de nos propriétés ici, ou contactez-nous pour en savoir plus.