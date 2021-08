Le marché LTC/USD fait face à une résistance proche de moins de 200 $ Crypto new media

in

Le marché du litecoin fait face à une résistance proche de moins de 200 $ – 15 août

Il semble actuellement que le marché LTC/USD soit confronté à une résistance proche de moins de 200 $. Le taux de pourcentage de la capacité de la crypto est désormais d’environ -2,92 pour s’échanger à 177 au moment de la rédaction.

Le marché fait face à une résistance proche de moins de 200 $: LTC Trade

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 200 $, 240 $, 280 $

Niveaux d’assistance : 150 $, 130 $, 110 $

LTC/USD – Graphique quotidien

Le graphique journalier LTC/USD révèle maintenant que le marché de la cryptographie fait face à une résistance proche de la valeur de 200 $. Un chandelier haussier notable a émergé lors de la séance de bourse du 13 août, propulsant la valorisation de la crypto près de la ligne de négociation de résistance immédiate. Les sessions des jours suivants ont été témoins d’une situation commerciale difficile en présentant un mouvement de prix moins actif autour de 180 $ jusqu’à présent. La ligne de tendance baissière s’est dessinée vers le sud pour toucher l’indicateur SMA à 50 jours du côté du signal d’achat alors que l’indicateur SMA à 14 jours se courbe légèrement vers le nord près du plus grand SMA. Les oscillateurs stochastiques se consolident encore de manière quelque peu erratique dans la région de surachat.

Quel pourrait être le prochain mouvement directionnel alors que le marché LTC/USD fait face à une résistance à un point plus élevé ?

Il semble que différentes activités de trading puissent encore figurer dans les niveaux LTC/USD de 150 $ et 200 $ jusqu’à quelques sessions. Cependant, une émergence brutale d’un mouvement de prix volatil modifiera la situation des niveaux de négociation. Les points mentionnés précédemment pourraient également être considérés comme des zones limitées à une fourchette avec moins de variantes de chandeliers pour le moment. La ligne de valeur la plus élevée mentionnée précédemment semble avoir le plus d’attention en ce qui concerne le prochain mouvement majeur de l’économie crypto par la suite.

À la baisse, l’opération de marché LTC/USD pourrait connaître un moment de négociation difficile, poussant plus loin vers le nord au-dessus du niveau de 200 $. Il peut y avoir une fausse cassure au point d’approcher la prochaine zone de résistance plus élevée autour de 240 $. Dans le cas où cette hypothèse se produirait, une entrée de vente peut exhumer tandis qu’un chandelier baissier se forme sur une perspective à part entière autour de cette ligne.

Analyse des prix LTC/BTC

En comparaison, la situation du marché révèle sur le graphique d’analyse des prix LTC/BTC que la crypto de base a du mal à être récupérée en association avec la crypto de compteur. En d’autres termes, le marché duo-devises est confronté à une résistance à une ligne de négociation inférieure sous la plus grande SMA. L’indicateur SMA à 14 jours est inférieur à l’indicateur SMA à 50 jours. Les oscillateurs stochastiques sont dans la région de surachat avec des lignes jointes, pointant vers la direction est. Cela indique qu’une situation de tendance à l’indécision pourrait se produire bientôt entre les deux pièces cryptographiques.

