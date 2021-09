Le marché LTC/USD oscille étroitement à 150 $

in

Le marché Litecoin plane étroitement à 150 $ – 26 septembre

Le livre des registres financiers LTC/USD indique maintenant que le marché de la cryptographie oscille étroitement autour de 150 $. Et, ce point sert toujours de ligne de gamme inférieure. L’estimation en pourcentage à laquelle le marché se négocie est d’environ 0,01, s’échangeant au niveau de 151 en approximation. Cela donne une intrigue selon laquelle la valorisation de la crypto pourrait bientôt reprendre de la vigueur dans une certaine mesure.

Le marché oscille étroitement à 150 $: LTC Trade

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 180 $, 220 $, 260 $

Niveaux d’assistance : 130 $, 110 $, 90 $

LTC/USD – Graphique quotidien

Le graphique journalier LTC/USD montre que le marché crypto-économique oscille étroitement autour des 150 $ sous les indicateurs SMA. La ligne de tendance SMA à 14 jours s’est incurvée vers le sud pour se joindre à la ligne de tendance SMA à 50 jours à partir du haut. La ligne de tendance haussière s’est dessinée, marquant un point de soutien sous les SMA à la ligne de valeur mentionnée précédemment. Les oscillateurs stochastiques ont franchi les lignes en direction sud entre les plages de 40 et 20 pour signifier que la déclinaison de l’évaluation est relativement en cours.

Les traders devraient-ils s’attendre à plus de baisses en dessous de 150 $ alors que le marché LTC/USD oscille étroitement autour de lui ?

L’attente n’est pas si élevée que des baisses plus stables se produiront sous les 150 $, même maintenant que le marché LTC/USD oscille autour de lui. À ce stade, les haussiers devaient être à l’affût d’un repositionnement contre tout mouvement à la baisse possible auquel le marché a tendance à assister. En dessous ou autour de cette ligne de valeur, il existe des opportunités sous-jacentes pour les acheteurs et les investisseurs de relancer leurs positions.

À la baisse de la valorisation de cette économie crypto, le marché LTC/USD devait être extrêmement prudent quant à l’exercice de nouvelles positions courtes autour de la ligne de 150 $. La suspension de la position de vente peut durer un certain temps. Même si le marché se vautre actuellement sous une force en baisse, les perspectives de négociation technique indiquent que le prix a de nouveau atteint une zone inférieure critique qui pourrait bientôt se retourner contre de nouveaux ordres de vente à découvert à ce niveau de capacité.



Analyse des prix LTC/BTC

En comparaison, le graphique d’analyse des prix Litecoin contre Bitcoin montre que le marché des paires de crypto-monnaies oscille étroitement autour de la ligne de négociation inférieure critique précédente simultanée sous les indicateurs. La ligne de tendance baissière s’est dessinée vers le sud pour s’aligner sur la ligne de tendance SMA à 14 jours à l’extrémité inférieure de la ligne de tendance SMA à 50 jours. Les oscillateurs stochastiques voient de près, touchant la ligne zéro critique dans la région de survente. Cela laisse présager que la crypto de base augmentera probablement bientôt par rapport à sa crypto de compteur.

