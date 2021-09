Le marché mondial de la blockchain IoT devrait enregistrer un chiffre d’affaires de 5,8 milliards de dollars d’ici 2026

in

Selon un rapport de la société d’études de marché basée en Inde Research Dive, le secteur mondial de la blockchain IoT devrait enregistrer un chiffre d’affaires de 5,802 milliards de dollars d’ici 2026. Par conséquent, il enregistrera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 91,5% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

D’après l’annonce :

Selon les analystes de Research Dive, la mise en œuvre croissante de l’Internet des objets (IoT) dans diverses industries d’utilisation finale et le besoin croissant d’optimiser les processus métier et la sécurité de l’IoT dans le monde sont les principaux facteurs qui devraient accélérer la croissance de le marché mondial au cours de la période de prévision.

Le rapport a également noté que l’adoption importante de la blockchain et des services d’identité numérique pour les contrats intelligents améliorerait la croissance de ce marché.

Suivez et gérez les actifs pour enregistrer les revenus les plus élevés

Research Dive a reconnu que le suivi et la gestion des actifs jouaient un rôle essentiel dans la gestion des actifs physiques et la vérification des performances des machines du point de vue de la fabrication. En conséquence, ce segment devrait être le plus rentable au cours de la période de prévision.

D’autre part, le secteur du matériel devrait enregistrer un taux annuel composé de 93,6%. En effet, le matériel des réseaux IoT effectue des tâches telles que la collecte de données à partir de l’emplacement source et leur transmission aux systèmes cloud où les fonctions nécessaires sont exécutées.

La croissance des villes intelligentes devrait stimuler ce marché en générant des revenus de 639,4 millions de dollars.

Les principaux acteurs du marché comprennent Microsoft Corporation, KrypC, Intel Corporation, Amazon.com, Cisco Systems, IBM Corporation et Linux Foundation.

Pendant ce temps, le marché de la blockchain en tant que service (BaaS) devrait atteindre 15,8 milliards de dollars d’ici 2026, grâce à une grande immuabilité et à une décentralisation sécurisée.

Les petites et moyennes entreprises ont tiré parti des outils et services blockchain en tant que service pour développer des contrats intelligents, des systèmes de paiement et des applications décentralisées.

En outre, le taux élevé d’adoption des crypto-monnaies et les investissements notables dans des projets basés sur la blockchain de pays tels que le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis devraient améliorer le secteur BaaS.

Source de l’image : Shutterstock