Le marché mondial des crypto-monnaies franchit le cap des 3 000 milliards de dollars alors que Bitcoin et les autres monnaies numériques bondissent

Près de six semaines après que la valeur marchande totale de toutes les crypto-monnaies dans le monde se soit élevée à 2 000 milliards de dollars, la capitalisation boursière a maintenant ajouté un autre 000 milliards de dollars. Le mcap total du marché de la crypto a dépassé lundi la barre des 3 000 milliards de dollars et est passé à 3,09 $ mardi matin, ont montré les données de CoinGecko. Le mcap avait atteint pour la première fois la barre des 2 000 milliards de dollars le 6 avril de cette année avant de baisser de milliers de dollars pour atteindre environ 1 200 milliards de dollars. Il était à nouveau remonté à 2 000 milliards de dollars à la mi-août. En passant par plusieurs corrections, le monde de la crypto en septembre a également glissé deux fois sous le niveau de 2 000 milliards de dollars. Cependant, à partir du 1er octobre, le mcap s’est rallié à la croissance des prix de la cryptographie, notamment Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana, ainsi qu’à un intérêt croissant pour les pièces de monnaie telles que Dogecoin, Shiba Inu et autres.

Outre le rallye des pièces, la croissance du mcap total a également l’approbation récente de la SEC des États-Unis pour le premier ETF Bitcoin Futures comme l’un des facteurs. De plus, les cas d’utilisation croissants de jetons non fongibles et de financement décentralisé ont également attiré l’attention des utilisateurs. L’adoption généralisée de la cryptographie a également augmenté ces derniers temps, les investisseurs continuant à soutenir les monnaies numériques. Selon CoinShares, les produits d’investissement en actifs numériques ont enregistré des entrées d’une valeur de 174 millions de dollars la semaine dernière, marquant la 12e semaine consécutive d’entrées. Cela a porté les entrées cumulées dans les actifs numériques à 8,9 milliards de dollars, bien plus que 6,7 milliards de dollars en 2020.

« L’approbation des FNB à terme par la SEC américaine a certainement donné au marché un sentiment positif qui se faisait attendre depuis longtemps, mais ce n’était pas le principal facteur de cette reprise de la capitalisation boursière. Si vous regardez le mouvement des prix du bitcoin, alors qu’il n’est pas si précis que vous pourriez faire une prédiction, mais il reste stable à un niveau particulier. Ensuite, il monte simplement sur un volume pas si important avant de retomber, puis à nouveau lentement jusqu’à ce niveau et en restant à plat. Il s’agit d’une caractéristique très courante du bitcoin et elle est davantage soutenue par les nouveaux participants entrant sur le marché. Donc, peu d’argent frais arrive, il a une pression supérieure sur le marché un peu comme si peu d’argent sortait du marché, cela provoque une baisse des prix », a déclaré Ajeet Khurana, expert en crypto et fondateur, Genezis Network à Financial Express Online. .

Au cours des sept derniers jours, les principaux cryptos, y compris Bitcoin, ont enregistré une croissance des prix de 11,6% tandis qu’Ethereum a bondi de 11,2%. D’autres comme Binance Coin, Solana, Cardano, XRP, Polkadot et Dogecoin ont augmenté de 17,6%, 21,4%, 17,2%, 15,7%, 5,7% et 3,6% respectivement, ont montré des données CoinGecko au moment de dépôt de ce rapport. Shiba Inu, qui avait enregistré une croissance de près de 160% au cours de la dernière semaine d’octobre pour devenir la huitième plus grande crypto au monde, a connu une croissance négative de 20% au cours des sept derniers jours.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

