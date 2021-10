Le marché mondial des smartphones chute de 6,7% au troisième trimestre, faute de puces

Le marché mondial des smartphones a baissé de 6,7% en glissement annuel au troisième trimestre de l’année, selon le dernier Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker d’IDC. Au total, 331,2 millions de smartphones ont été expédiés au cours du trimestre.

La baisse des expéditions est principalement due à la pénurie de puces qui affecte de nombreuses industries depuis des mois. Alors que les fabricants de smartphones ont également fait face à des pénuries au cours des derniers trimestres, elles n’étaient pas suffisamment graves pour limiter le taux de croissance jusqu’à présent. Plusieurs principaux fournisseurs de smartphones ont également été touchés par des contraintes d’alimentation électrique en Chine et d’autres problèmes de fabrication.

Cependant, la gravité de l’impact variait selon les régions. En Europe centrale et orientale, les expéditions ont diminué de 23,2 %, tandis que les États-Unis ont subi une baisse de seulement 0,2 %.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC Mobility and Consumer Device Trackers, a déclaré dans un communiqué :

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement et de pénurie de composants ont finalement rattrapé le marché des smartphones, qui semblait jusqu’à présent presque immunisé contre ce problème malgré son impact négatif sur de nombreuses autres industries adjacentes.

Samsung, qui fabrique certains des meilleurs téléphones Android, a conservé sa position de leader avec une part de marché de 20,8%. Il a expédié un total de 69 millions de téléphones au cours du trimestre, en baisse de 14,2 % par rapport à la même période l’an dernier. Apple était le deuxième plus grand fournisseur de smartphones de juillet à septembre et le seul parmi les trois premiers à avoir connu une augmentation des expéditions par rapport à l’année dernière. Apple a livré 50,4 iPhones au dernier trimestre, en hausse de 20,8% par rapport au troisième trimestre 2020.

Xiaomi, qui était la deuxième plus grande marque de smartphones au monde au deuxième trimestre 2021, a glissé à la troisième position au troisième trimestre 2021. Le fabricant chinois de smartphones a expédié 44,3 millions d’unités et détenait 13,4% du marché mondial. Vivo, propriété de BBK, et OPPO étaient à égalité pour la quatrième place.

Gomme magique pour tous

La meilleure fonctionnalité du Pixel 6 est désormais disponible sur d’autres téléphones Android

Un fichier APK modifié fait son tour qui vous permet d’utiliser la fonction Magic Eraser sur d’autres téléphones Android. Cela était initialement destiné à être utilisé avec le Pixel 6 et la puce Google Tensor, mais cela fonctionne en fait sur d’autres appareils.

Obtenez certainement un cas

Le Galaxy A52 5G est déjà assez impressionnant, alors assurez-vous d’avoir un étui

Maintenant que les Galaxy A52 et A52 5G sont là, il est temps de réfléchir au type de coques que vous souhaitez. Il y a beaucoup de bons choix avec des options d’apparence familière, ainsi que des nouveaux arrivants. Quel que soit celui que vous choisissez, ce sont les meilleurs étuis Galaxy A52 et A52 5G que vous puissiez trouver.