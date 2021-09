Le marché mondial des TWS augmente de 6,4 % au deuxième trimestre : son plus bas au cours des 3 dernières années

in

Le marché mondial True Wireless Stereo (TWS) semble sur le point d’atteindre un plateau alors que les expéditions ont augmenté de 6,4% d’un trimestre à l’autre – son chiffre le plus bas jamais enregistré en trois ans, selon un nouveau rapport de la société d’analyse de marché Canalys. En nombre, le marché a atteint 58,3 millions d’unités au deuxième trimestre 2021.

Le marché mondial de l’audio personnel intelligent a augmenté de 4,7% dans l’ensemble, les expéditions atteignant 99,8 millions d’unités, mais Apple, le leader du marché de l’audio personnel intelligent, a connu sa première baisse. Les livraisons d’appareils AirPods TWS ont chuté de 25,7% pour atteindre 15,0 millions d’unités au deuxième trimestre 2021.

Xiaomi prend la deuxième place de Samsung

Mais Apple a continué à maintenir son avance dans la catégorie TWS, mais la baisse des livraisons d’AirPods a fait chuter la part de marché d’Apple en dessous de 30 % au deuxième trimestre 2021.

Le directeur de Canalys Research, Jason Low, a cependant déclaré que « malgré les hauts et les bas, le principal avantage d’Apple est clair : il dispose d’un écosystème d’utilisateurs très fidèle à ses produits. La sortie de nouveaux AirPod au second semestre soutiendra à nouveau la catégorie, mais la saturation croissante de sa base installée iOS et macOS pourrait être une source d’inquiétude. »

Xiaomi a pris la deuxième place sur le marché TWS, reprenant sa place à Samsung avec des livraisons respectives de 5,3 millions et 5,2 millions d’unités. Cynthia Chen, analyste chez Canalys Research, a déclaré : « Depuis fin 2019, les deux sont à égalité. Alors que Xiaomi a définitivement progressé dans la chaîne de valeur en proposant davantage de produits TWS haut de gamme, Samsung rattrape son retard en renforçant les offres TWS de marque et de sous-marque, en particulier avec JBL dans le cadre de la filiale Harman.

Pendant ce temps, la part de marché de Skullcandy a atteint un niveau record de 7%, le propulsant à la quatrième place pour la première fois. Le succès de Skullcandy est attribué à son pivot agressif vers une gamme abordable telle que Dime, Jib et Sesh ciblant une population plus jeune que Samsung ou Apple.

Les écouteurs sans fil et les écouteurs sans fil, les deux autres catégories qui composent le marché de l’audio personnel intelligent, ont augmenté de 3,0% et 2,1% pour atteindre respectivement 15,0 millions et 26,5 millions d’unités.