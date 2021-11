Le marché mondial du NFT sera-t-il multiplié par mille au cours de la prochaine décennie ? c’est ce que vous devez savoir

Un NFT, ou « jeton non fongible » est un fichier numérique unique qui peut représenter des éléments tels que des photos ou des vidéos en ligne. La propriété NFT est stockée et suivie à l’aide de blockchains, la même technologie qui prend en charge les crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC / USD).

Les NFT diffèrent des crypto-monnaies en ce qu’elles sont uniques et ne sont pas interchangeables les unes avec les autres. Comme ils sont uniques en leur genre, les NFT populaires peuvent être extrêmement précieux et changer de mains pour de grosses sommes d’argent.

Les NFT existent depuis le milieu des années 2010, mais ce n’est qu’en 2017 que l’industrie a attiré l’attention des gens. Un nouveau jeu appelé CryptoKitties est sorti, dans lequel les gens pouvaient acheter, collectionner et même élever des chats numériques. Avance rapide jusqu’en 2021 et le marché NFT a évolué pour inclure des actifs numériques de plusieurs millions de dollars.

La montée et la chute des NFT

Les premiers mois de 2021 ne ressemblaient à aucune des périodes antérieures, car le marché du NFT a battu tous les records précédents. Le volume total des transactions de NFT est passé de 310 millions de dollars en mars à 150 millions de dollars en avril, ce qui a amené certains à conclure que la bulle était déjà en train d’éclater. Certains pensent que l’augmentation des prix est une pure spéculation technologique avec peu de valeur ou d’utilité derrière les produits vendus.

Le volume des échanges devrait augmenter à court terme (d’ici fin 2021 et au cours des trois premiers mois de 2022). Nous voyons des exemples clairs de forte volatilité, par exemple l’infographie suivante montre une baisse de volume de 150 millions de dollars en avril à environ 140 millions de dollars en mai.

Infogramme

Ce tableau montre une volatilité tout aussi élevée du volume de recherche des utilisateurs que du volume des transactions, ce à quoi on aurait peut-être pu s’attendre. Par exemple, Google affiche un score de popularité de recherche de seulement 26 en février, qui monte à 90 en mars, puis retombe à environ 25 en juin et juillet.

Portefeuilles NFT actifs uniques

Cette métrique n’a pas à se traduire par des utilisateurs actifs quotidiens car elle fait référence à des adresses uniques qui interagissent avec un contrat intelligent donné. Les NFT dans le jeu et le mouvement play-to-win ont largement contribué à la croissance de l’activité de jeu. Au troisième trimestre 2021, les objets de collection NFT en jeu ont généré 2,32 milliards de dollars de ventes selon les données citées par CoinTelegraph. Cela représente près d’un quart du volume total des transactions de NFT pour la période. La recherche citée indique :

Au milieu de toute l’euphorie autour des collections Ethereum (ETH / USD) comme CryptoPunks et Bored Ape Yacht Club (BAYC), le rôle joué par les éléments du jeu NFT peut être négligé.

Infogramme

Après un marasme en mai et juin 2021, l’industrie est revenue à la normale et les chiffres n’ont cessé d’augmenter depuis lors. En août de cette année, ETHER était en hausse de 35,10%, Ethereum ayant brûlé plus de 500 millions de dollars de jetons (147 759 ETH) après l’activation d’EIP-1559.

Solana (SOL/USD) a clôturé le mois d’août au-dessus des 100 dollars, après une hausse de plus de 175% par rapport au mois précédent. Solana a frôlé les 200 $ en septembre et a dépassé les 250 $ en octobre. Tous ces résultats ont influencé le nombre de portefeuilles, qui a augmenté en août et surtout en septembre.

Geoff Osler, PDG et co-fondateur de la NFT S ! NG dit la même chose. L’engouement pour le NFT a probablement été alimenté par la « demande refoulée » d’actifs accumulés par la hausse des prix des crypto-monnaies. Pour le moment, le marché est stable.

Volume des échanges et capitalisation boursière

Infogramme

Luke Lango, un investisseur et analyste boursier axé sur la croissance, a écrit le 5 septembre :

En 2020, le marché mondial du NFT a réalisé un volume de transactions d’environ 338 millions de dollars. Le marché mondial des objets de collection, qui comprend des cartes de visite physiques, des jeux, des jouets, des voitures et plus encore, représente un marché de 370 MILLIARDS DE DOLLARS. C’est plus de mille fois. Selon notre logique, le marché mondial du NFT peut (et va) croître 1 000 fois au cours des 10 prochaines années ou plus.

Gauthier Zuppinger, directeur de l’exploitation de Nonfungible, a déclaré à CNBC dans une interview :

Le fait est que chaque fois que vous remarquez une augmentation aussi rapide d’une tendance, vous constaterez une baisse relative, ce qui signifie essentiellement une stabilisation du marché.

CNBC s’est également entretenue avec Nadya Ivanova, COO de L’Atelier, une société de recherche affiliée à BNP Paribas, pour obtenir sa prédiction :

Les NFT très médiatisés qui se vendaient pour des millions de dollars étaient un signe certain que le marché les traitait comme des actifs spéculatifs. Et, par définition, les marchés d’actifs spéculatifs sont instables et peuvent s’épuiser. La plus grande question pour les NFT est leur valeur à long terme, qui, selon nous, est susceptible d’être importante. À mesure que la technologie de réalité virtuelle et augmentée mûrit, les gens ordinaires passeront de plus en plus de temps, et donc d’argent, sur des environnements virtuels.

Gartner prédit que d’ici 2026, la gamification des jetons non fongibles propulsera une entreprise dans le top 10 des entreprises les plus valorisées. Dès 2022, nous verrons des entreprises se lancer dans la création de NFT moyennant des frais, selon Forbes.

Questions-réponses avec Daniel Liu : co-fondateur et PDG d’INFLUXO

Nous avons eu l’occasion de parler brièvement avec Daniel Liu, investisseur, gestionnaire de portefeuille et expert en conformité dans le domaine de la blockchain. Il est co-fondateur et PDG d’INFLUXO et partenaire d’INBlockchain, l’un des groupes d’investissement les plus influents dans l’espace crypto asiatique.

Q : À quel niveau pensez-vous que la capitalisation boursière des NFT atteindra d’ici la fin de l’année ?

Liu : Le marché du NFT a connu une croissance volcanique cette année alors que les revenus des objets de collection numériques ont atteint 2 milliards de dollars US selon le rapport de JP Morgan. La fièvre NFT ne s’apaisera pas alors que les grandes marques bondissent. D’ici la fin de l’année, on pouvait s’attendre à un marché NFT de plus de 10 milliards de dollars

Q : Pouvez-vous prédire où cela se passerait dans cinq ans ?

Liu : Le changement de génération du monde physique vers le monde virtuel a accéléré le NFT, en tant que forme de propriété d’actifs numériques, il a des applications beaucoup plus larges. Nous venons de voir le début des NFT et des NFT de nouvelle génération dans les jeux. Le potentiel de ces deux sections à elles seules est remarquable.

La capitalisation boursière totale du marché mondial de l’art traditionnel est évaluée à 50 milliards de dollars US en 2020. L’industrie du jeu en ligne a généré 175 milliards de dollars US cette année. Dans cinq ans, le marché du NFT pour les objets de collection numériques pourrait facilement prendre plus de la moitié du gâteau, et nous sommes face à un marché de cent milliards.

Q : Selon vous, quels sont les facteurs clés qui influencent la croissance de ce marché et pourquoi ?

Liu : Réitérer les outils (comme le portefeuille NFT et le marché) et une meilleure interface utilisateur abaisseront sans aucun doute le seuil et favoriseront l’adaptation de masse. La construction communautaire d’un projet NFT est également essentielle à l’éducation du public et à la notoriété de la marque.

