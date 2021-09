Le marché NFT officiel du magazine Maxim, MaximNFT, s’associe à la principale agence de baseball ACES pour créer des NFT pour les athlètes

La société d’ingénierie cotée au Nasdaq, ZK International (ZKIN), est fière d’annoncer un partenariat entre xSigma collectibles – leur filiale basée sur la blockchain – et ACES, une agence de baseball américaine de premier plan, pour lancer des NFT au nom de leurs athlètes utilisant MaximNFT. Formé en partenariat entre xSigma et le magazine Maxim, MaximNFT est une place de marché pour l’achat, la vente et la création de nouveaux jetons non fongibles (NFT). Les utilisateurs peuvent trouver le site Web de la plateforme à l’adresse maximnft.com

L’accord le plus récent de MaximNFT aura les athlètes d’ACES représentés sur leur plate-forme grâce à la puissance des NFT. ACES est une agence basée à Brooklyn qui représente certains des meilleurs talents du baseball. Forbes les classe parmi les trois plus puissants du sport tout en listant ses copropriétaires Sam et Seth Levinson parmi les dix agents les plus puissants. ACES a passé plus de 30 ans à représenter les professionnels du baseball à différents moments de leur carrière et a négocié pour plus de 4 milliards de dollars d’accords.

ACES travaillera en étroite collaboration avec l’équipe xSigma – propriétaires et opérateurs de la plate-forme MaximNFT – dans le développement et le lancement de ces NFT. xSigma est un laboratoire de R&D blockchain qui comprend d’anciens développeurs de grandes entreprises telles que Google et Amazon. Ils fourniront le soutien créatif et technique de leur équipe d’ingénieurs chevronnés pour aider l’agence à naviguer dans l’espace NFT nouveau et en constante évolution.

“C’est une étape sérieuse et un excellent partenariat pour MaximNFT”, a déclaré Jon Orlando, PDG de MaximNFT. « ACES est l’une des agences de baseball les plus puissantes et nous sommes impatients de révolutionner ensemble l’industrie des objets de sport de collection. »

Peter Pedalino, directeur d’ACES, est tout aussi enthousiaste à l’idée de l’opportunité que les NFT peuvent présenter à son agence.

« L’industrie NFT va clairement être une composante majeure de l’avenir de l’espace de collection sportif. Nous voulons mener cette évolution, et nous sommes heureux d’avoir le soutien de l’équipe de MaximNFT sur cette voie.

MaximNFT sera mis en ligne avec une suite NFT exclusive mettant en vedette les meilleures célébrités, marques et athlètes plus tard cet automne. La collection formera une combinaison thématique appropriée avec la marque et le promoteur de la plateforme, Maxim Magazine. Maxim est un magazine de style de vie pour hommes leader mondial depuis 25 ans, couvrant les dernières nouveautés en matière de voitures, de voyages, de vins, de mode, de divertissement et de belles femmes. La publication utilisera ses millions de lecteurs dans 75 pays pour promouvoir MaximNFT.com et sa collection numérique unique.

À propos de MaximNFT.com

MaximNFT est une nouvelle place de marché NFT innovante pour l’achat, la vente et la création de NFT. Il propose des objets de collection numériques uniques de marques et de personnalités de premier plan et est pris en charge par des fonctionnalités de trading NFT inédites. L’une de ces fonctionnalités est connue sous le nom de « tokenisation NFT » qui permet aux utilisateurs de décomposer un objet de collection numérique par ailleurs unique en parties fractionnaires et de le partager avec la communauté NFT.

Les NFT achetés et vendus avec MaximNFT peuvent être échangés sur plusieurs blockchains de premier plan, y compris (mais sans s’y limiter) Polkadot, Ethereum et Binance Smart Chain. En combinant l’ingénierie magistrale de xSigma avec le pouvoir promotionnel de Maxim Magazine, MaximNFT est sur le point de se faire un nom important sur les marchés NFT en pleine croissance, qui ont amassé des milliards de dollars en volume de transactions en 2021.

Le marché mettra un accent particulier sur les objets de collection numériques sur le thème des célébrités, des sports et des jeux. Prévoyant une augmentation de l’adoption du NFT dans l’industrie du jeu, xSigma prévoit déjà de développer des NFT compatibles AR et VR.

À propos de xSigma

xSigma a été créé en tant que branche de recherche et développement blockchain de ZK International (Nasdaq : ZKIN) en 2018, trouvant des solutions aux problèmes d’infrastructure du monde réel et aidant à la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Aujourd’hui, cependant, xSigma s’est tourné vers des développements de produits indépendants DeFi, stablecoin, NFT et DEX. Avec une équipe de développement d’élite composée d’anciens membres de Google, Facebook et RippleLabs, leur objectif aujourd’hui est de créer des outils financiers qui aident l’industrie DeFi à prospérer.

À propos de Maxime

Maxim est un magazine de style de vie pour hommes de renommée mondiale de 25 ans. Ils fournissent du contenu couvrant les voitures, les voyages et les femmes, ainsi que leurs couvertures de célébrités féminines de premier plan, notamment Megan Fox, Angelina Jolie, Shakira, Beyonce et bien d’autres. Le magazine est lu par plus de 10 millions d’hommes dans 75 pays chaque mois dans les médias imprimés, sociaux et numériques de Maxim.