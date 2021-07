de Silver Doctors :

Hier, j’ai noté que l’action de vendredi était très troublante. Par voie rapide d’examen:

Il est inhabituel que les actions ferment le vendredi. Il est encore plus inhabituel que les actions finissent la semaine en baisse. Non seulement les actions ont terminé la journée et la semaine en baisse, mais elles l’ont fait près des plus bas. Cela aussi est très irrégulier, car généralement les marchés rebondissent fortement sur les plus bas, même s’ils terminent la session ou la semaine en baisse.

Aujourd’hui, j’aimerais entrer dans les détails de ce que le marché nous dit.

Le marché nous dit que quelque chose de MAUVAIS se prépare dans l’économie. S’il est vrai que les actions n’ont plus de relation étroite avec l’économie (les actions se redresseront souvent à la fois sur les mauvaises et les bonnes nouvelles économiques), certains secteurs sont HAUTEMENT corrélés à l’activité économique. Et ils lancent tous des avertissements majeurs.

Les industriels (XLI) sont avant tout. Ce sont des entreprises qui produisent des choses réelles comme des tracteurs, des grues, des systèmes CVC, etc. ou qui sont impliquées dans une activité économique réelle (courrier/expédition). En tant que tels, ils représentent un bon indicateur de la vigueur de l’économie réelle : pendant les expansions économiques, ces entreprises reçoivent plus de commandes.

Le tableau est carrément horrible. Les valeurs industrielles se sont retournées et sont tombées en dessous de leur moyenne mobile à 50 jours (DMA).

Viennent ensuite les matériaux (XLB). Ce sont des entreprises impliquées dans la production de choses comme le béton, le cuivre, l’acier, etc. Pendant les expansions économiques, ces entreprises reçoivent plus de commandes car elles sont les principaux fournisseurs de produits de base nécessaires à la construction, à la fabrication, etc.

Là encore, le tableau est affreux. La panne est plus sévère que celle des industriels. Non seulement XLB est encore plus en dessous de son 50-DMA, mais les jours de baisse sont puissants, effaçant des semaines de gains en une seule session.

Enfin, nous avons le Consumer Discretionary (XLY). Le consommateur représente 75 % de l’économie américaine. Le graphique n’est pas aussi baissier que celui des produits industriels ou des matériaux, mais il est toujours affreux.

XLY n’est effectivement allé nulle part depuis avril. Le rallye de juin/début juillet a lamentablement échoué et il semble maintenant que nous assisterons à un test du 50-DMA. En soi, c’est un tableau moche, mais dans le contexte de ce qui se passe dans l’industrie et les matériaux, c’est très inquiétant.

