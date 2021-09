Le marché obtient ce qu’il voulait de la Fed

La Fed dit que le tapering arrive «bientôt» … une comparaison mathématique de la création de richesse en crypto et en actions … et le drame chinois pèse sur le commerce des métaux de la batterie

Aujourd’hui, la Fed a maintenu son taux d’intérêt de référence proche de zéro, mais a indiqué que des hausses pourraient être en cours plus tôt que certains ne l’avaient prévu.

En ce qui concerne la réduction de ses achats d’obligations, les responsables de la Fed n’ont apporté aucun changement, mais ont déclaré qu’une réduction arriverait “bientôt”.

Extrait de la déclaration du FOMC après la réunion :

Si les progrès se poursuivent globalement comme prévu, le Comité estime qu’une modération du rythme des achats d’actifs pourrait bientôt se justifier.

On s’attend maintenant à une annonce officielle de réduction en novembre, les réductions devant commencer en décembre.

Ce qui est plus intéressant, ce sont les nouvelles informations sur les éventuelles hausses de taux. Les responsables de la Fed ont signalé que nous pourrions voir six ou sept hausses d’ici la fin de 2024.

De Yahoo! La finance:

La prévision mise à jour a maintenant divisé le comité sur les hausses de taux en 2022, avec 9 membres voyant le cas pour aucune hausse des taux l’année prochaine mais les 9 autres voyant le cas pour au moins une hausse. D’ici la fin de 2023, le point médian projette trois à quatre hausses de taux au total. Jusqu’à la fin de 2024, le membre médian du FOMC voit six à sept hausses de taux au total.

Il s’agissait d’une annonce importante de la Fed, avec un potentiel de volatilité dans son sillage. Mais les marchés ont apprécié le message de la Fed, et les gains du matin se sont prolongés après l’annonce et se sont maintenus grâce aux remarques en direct de Powell.

Au moment de mettre sous presse, le Dow Jones est en baisse par rapport aux sommets précédents de la journée, mais est toujours en hausse de 1%.

Plus tôt cette semaine, Louis Navellier et Luke Lango ont tous deux prédit que la Fed donnerait au marché ce qu’elle voulait, ce qui entraînerait un rallye. Jusqu’à présent, les choses se passent exactement comme prévu.

*** Pendant ce temps, le secteur de la crypto semble trouver sa place

Après avoir subi un fort recul il y a deux semaines qui s’est intensifié avec la baisse du marché de lundi, les prix des cryptos se stabilisent.

Au moment où j’écris mercredi après-midi, le bitcoin se négocie au-dessus de 43 000, loin des récents creux. Et Ethereum a de nouveau atteint 3 000 $ vers le nord.

Comme nous l’avons noté à plusieurs reprises dans le Digest, cette volatilité accrue est le prix d’admission pour être un investisseur en crypto. Mais assurons-nous que vous êtes conscient de la rentabilité potentielle de ce coût.

La semaine dernière, notre spécialiste de la cryptographie, Luke Lango, a fourni des statistiques fascinantes sur la capacité de génération de richesse de certaines crypto-monnaies de premier plan.

De Luc :

Sur 25 les cryptos ont augmenté de plus de 1000% en valeur en 2021. Cela représente 25 opportunités différentes sur le marché de la cryptographie pour vous permettre de transformer 10 000 $ en plus de 100 000 $ en seulement neuf mois. Pendant ce temps, à Wall Street, juste deux les stocks ont accompli la même chose : Groupe Destination XL (DXLG) et Divertissement AMC (AMC)… C’est une énorme différence. Et c’est encore plus choquant si l’on considère que le marché de la crypto comprend environ 6 600 cryptos, tandis que le marché boursier compte environ 8 300 actions légitimes. En d’autres termes, 25 des 6 600 cryptos ont augmenté de plus de 1 000 % en valeur en 2021, soit environ 0,4 % de tous les cryptos. Pendant ce temps, deux des 8 300 actions ont fait de même, soit environ 0,02%. La différence est d’environ 20 fois, ce qui signifie que les chances des investisseurs en crypto de gagner 1000% de rendement sur un seul investissement sont 20 fois supérieures à celles des investisseurs en actions. Je suis un mathématicien. Je suis les chiffres. Et quand le calcul est aussi évident, je ne peux pas l’ignorer. Et donc, je le répète : si vous voulez gagner beaucoup d’argent sur les marchés, vous devez être investi dans les cryptos.

*** Si nous suivons les flux d’argent crypto, cela fait écho à la conviction de Luke

Lundi, nous avons appris que les produits d’investissement et les fonds de crypto-monnaie ont enregistré des entrées pour la cinquième semaine consécutive.

Un peu plus de 41 millions de dollars ont été injectés dans le secteur pour la semaine se terminant le 17 septembre. Bitcoin a reçu le plus, avec un peu plus de 15 millions de dollars.

Mais dans quelle mesure la vente massive de lundi en Chine pourrait-elle modifier cela ?

De . :

Le fournisseur de données Blockchain Glassnode, dans sa dernière note de lundi, a reconnu le contexte macroéconomique actuel caractérisé par des incertitudes croissantes sur les marchés du crédit chinois. Mais il a noté que même au milieu de ce paysage, “l’action des prix du bitcoin et les réponses des investisseurs en chaîne semblent relativement robustes”. Glassnode pense que le bitcoin forme une « gamme de négociation de consolidation ».

*** L’un de nos métiers à long terme préférés est de le prendre au menton grâce au drame chinois Evergrande

Les lecteurs réguliers de Digest savent que nous sommes très optimistes pour le commerce du cuivre et des métaux de batterie de cette décennie.

Des voitures électriques à l’énergie solaire, en passant par le stockage de batteries à grande échelle, en passant par les produits technologiques de pointe… la technologie de demain nécessite des métaux de batterie. Il s’agit d’une demande accrue qui n’existait pas à peu près au même degré il y a des décennies. Et cela ouvre la voie à des retours multi-ensacheuses dans certains produits de base et mineurs de produits de base au cours des années à venir.

Mais le dernier drame avec le promoteur immobilier chinois, Evergrande, sert de vent contraire temporaire.

De MarketWatch :

Les prix de certaines matières premières, dont le minerai de fer et le cuivre, ont été touchés lundi, car l’effondrement potentiel de l’un des plus grands promoteurs immobiliers de Chine a alimenté les inquiétudes concernant l’économie et les baisses potentielles de la construction et de la demande de matières premières. Les “craintes purulentes” autour du chinois Evergrande “soulèvent des inquiétudes quant à une crise économique plus importante en Chine qui pourrait exercer une pression à la baisse sur de nombreux produits de base que la Chine consomme”, a déclaré Phil Flynn, analyste de marché principal chez The Price Futures Group.

Bien que lundi ait intensifié la pression sur le prix du cuivre, les efforts de Pékin pour réduire les prix des matières premières pèsent sur le métal depuis le début de l’été.

Dans le Wall Street Journal en juin :

La Chine a déclaré qu’elle commencerait à vendre les principaux métaux industriels provenant des stocks de l’État, un effort pour étouffer les augmentations de prix à la sortie de l’usine qui ont atteint un sommet en 13 ans et alimentent les craintes d’une inflation mondiale. En tant que premier acheteur mondial d’une gamme de produits industriels, la Chine utilise son poids de marché pour tenter de réprimer la forte hausse des prix mondiaux des métaux au cours des 12 derniers mois, y compris une augmentation de 67% du cuivre, un indicateur de la santé macroéconomique.

La Chine pourrait peut-être temporairement atténuer la pression exercée par la flambée des prix des matières premières, mais – pour emprunter à la Fed – ce serait « transitoire » … un peu comme essayer de bloquer les pulvérisations d’une lance à incendie avec votre main.

Alors que le monde passera à l’énergie verte au cours des prochaines années, la demande de cuivre et de métaux de base va être massive. Les réserves d’un pays – même un pays aussi grand que la Chine – ne peuvent pas arrêter cela.

Nous pensons que la faiblesse du cuivre et d’autres métaux pour batteries devrait être considérée comme une opportunité de prix d’entrée réduit pour les investisseurs patients à long terme.

En fin de compte, cette décennie sera définie par des innovations technologiques – et ces innovations exigent des métaux pour batteries.

En conclusion, comme l’avaient prédit Louis et Luke, les marchés sont satisfaits de l’annonce d’aujourd’hui.

Recherchez des actions pour continuer à reprendre des bases solides alors que nous nous dirigeons vers octobre et le dernier trimestre de l’année.

