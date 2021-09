Le marché se soucie-t-il vraiment de la répression anti-crypto en Chine ? ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto nouveaux médias

Publicité





La répression soutenue de la crypto-monnaie en Chine s’est intensifiée ces derniers mois, déclenchant un FUD majeur parmi les investisseurs. Un examen plus approfondi des détails révèle que le marché de la cryptographie choisit d’ignorer les gros titres peu recommandables du pays le plus peuplé du monde. La migration croissante des mineurs et les nouveaux développements ont suscité un regain d’optimisme chez les investisseurs.

La Chine occupe le devant de la scène dans les crypto-monnaies avec sa population nombreuse et avertie du numérique. Au sommet de ses pouvoirs, la Chine a le plus contribué au hashrate mondial de Bitcoin grâce au fait que la majorité des mineurs sont domiciliés dans le pays. Malgré sa position enviable, les autorités chinoises ont lancé une attaque majeure contre les crypto-monnaies qui ont rendu la scène crypto chinoise incontrôlable.

Les sentiments anti-crypto de la Chine

La Chine extrait le plus de Bitcoin, contribuant à plus de 50% du hashrate et est en tête du classement dans l’extraction d’autres crypto-monnaies. Avec une population de plus de 1,4 milliard de personnes et plusieurs fondateurs de l’espace crypto partageant un héritage chinois, l’impact du pays sur la crypto-monnaie est profond.

Cependant, les choses ont commencé à s’effondrer après que les autorités ont renouvelé leurs efforts pour réprimer les crypto-monnaies et les activités connexes. Les choses ont atteint leur paroxysme en mai lorsque le gouvernement a empêché les banques et autres institutions financières de faciliter les transactions de crypto-monnaie. Des raids ont été effectués et des arrestations ont été effectuées, semant la panique dans le cœur des investisseurs alors que près de 1 000 milliards de dollars ont été effacés des marchés. Le bitcoin est passé d’un sommet historique de 64 000 $ à un creux de 30 000 $ dans un contexte de baisse des taux de hachage.

Graphique BTCUSD par TradingView

L’activité minière a également été interrompue à la suite de la décision des gouvernements provinciaux du Xinjiang et du Sichuan de fermer les centres miniers, entraînant une baisse de la demande de GPU miniers. Pour tenter de mettre le dernier clou sur le cercueil, la Chine a accéléré le développement du yuan numérique pour offrir une alternative centralisée aux crypto-monnaies.

Les marchés restent imperturbables

Des mois après le FUD alimenté par la Chine, les marchés des crypto-monnaies ont dépassé les 2 000 milliards de dollars au mépris de la répression. La migration des mineurs de Chine vers d’autres régions favorables a vu les taux de hachage commencer leur reprise, réduisant lentement l’influence qu’il exerce sur les marchés.

Certains analystes ont souligné que les singeries des régulateurs sont toutes des aboiements et aucune morsure. Les citoyens chinois pouvaient toujours échanger des crypto-monnaies avec des bourses basées en dehors de la Chine après l’interdiction. La nature décentralisée et anonyme des crypto-monnaies facilite l’exécution des transactions, encourageant ainsi la poursuite des transactions.

Après des mois de transactions latérales sans incident, les prix ont grimpé en flèche, alimentés par l’afflux d’investisseurs institutionnels, tandis que la perspective que des pays en développement comme El Salvador et Cuba acceptent le bitcoin comme monnaie légale envoie un signal fort. De plus, la possibilité d’ETF Bitcoin et les taux d’acceptation croissants de la cryptographie face à la position anti-crypto chinoise indiquent que le marché reste imperturbable.

Pourquoi est-ce important

La Chine a une longue histoire de traque de l’industrie de la cryptographie, ce qui crée le doute et l’incertitude parmi les investisseurs. Les crypto-monnaies et la technologie blockchain sont articulées sur les principes de la décentralisation et les conditions idéales devraient être libres des caprices et des caprices d’une entité. Cependant, étant donné l’impact de la Chine sur les marchés, les investisseurs devraient toujours garder un œil sur les mouvements de ses régulateurs.