Le mari d’Ana Rosa Quintana admet avoir embauché Villarejo

01/10/2022 à 18:23 CET

L’homme d’affaires Juan Leocadio Muñoz, époux de la journaliste Ana Rosa Quintana, et son frère Fernando ont admis ce lundi dans le procès du Cas tandem avoir engagé l’ex-commissaire José Manuel Villarejo pour enquêter sur une personne avec laquelle ce dernier avait un conflit monétaire.

Le Tribunal National a repris le procès de Villarejo avec la déclaration des deux hommes d’affaires, qui ont ratifié l’accord avec lequel reconnu les faits dont le Parquet les accuse, ce qui a fait passer leur demande de 8 ans à environ un an de prison pour eux.

Tous deux ont avoué avoir engagé Villarejo entre 2016 et 2017 pour obtenir des « informations patrimoniales » auprès de Mateo Martin Navarro et son avocat, le juge disqualifié Javier de Urquía, pour que le premier modifie sa stratégie procédurale dans une affaire dans laquelle il était accusé d’un délit fiscal avec Fernando Muñoz.

Le but était d’être « démanteler la fausse insolvabilité« alléguée par Martín Navarro dans cette procédure et » la possibilité d’obtenir des informations de M. Urquía « a également été envisagée afin qu’il cesse d’être son avocat, selon Fernando Muñoz.

A travers ce travail, ils ont reconnu que payé 20 000 euros en liquide à Villarejo, qui a fourni à Fernando un rapport contenant également deux vidéos d’Urquía consommant de la drogue, bien que Juan Muñoz ait indiqué que lors des réunions qu’ils ont eues avec le commissaire, les vidéos ont été partiellement visionnées, mais aucun « détail » n’a été entré ; seule « l’étendue de ce qui a été réalisé » a été exposée, a-t-il déclaré.

L’avocat a également déclaré Ricardo lvarez Ossorio, qui a admis qu’à la demande de Fernando Muñoz, un de ses amis, il a assisté à une réunion dans les bureaux de Villarejo au cours de laquelle une vidéo a été visionnée montrant Urquía, un autre homme et « deux filles qui semblaient faire la fête » et reniflant .

Il a souligné qu’il s’agissait d’une vidéo « très vieux » et qu’il a expliqué qu’il ne croyait pas que cela aurait d’effet, car « il était bien connu dans tous les forums de Marbella » et qu’il n’avait aucun impact même « lorsque cet homme était marié et juge ».

D’après ce qu’il a dit, bien qu’il ne le veuille pas, il a fini par prendre une clé USB avec la vidéo avec l’ordre d’agir comme intermédiaire et arriver à Urquia, mais il n’a pas fait la gestion et a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais facturé et facturé quoi que ce soit à Fernando.

« Au service de l’Etat »

De son côté, l’ex-commissaire s’est présenté dans son procès d’espionnage comme un « agent de renseignement » qu’il a travaillé « au service de l’Etat » pendant des années, dans lesquelles il a utilisé ses entreprises privées comme « couverture« pour les missions qui, insiste-t-il, ont été faites par « des gouvernements différents ».

Pour la première fois depuis son arrestation en 2017 dans l’opération Tandem, l’ancien commissaire s’est déclaré prévenu lors de son premier procès devant le Tribunal national, dans lequel le parquet demande plus de cent ans pour lui pour avoir prétendument utilisé son statut de policier pour mener à bien trois missions d’espionnage présumées.

Pendant plus de trois heures -et ça n’a pas fini-, Villarejo s’est efforcé de tenter de réfuter toutes les accusations et n’a pas bougé d’un iota de sa version habituelle : tout est un « montage » de la CNI et de Affaires internes contre lui, avec un « arsenal de preuves montées » pour l’incriminer.

CNI « surveillance »

Après avoir retiré la toge qui lui permet d’exercer comme auto-représentant et après avoir échoué dans une nouvelle tentative de contester l’un des magistrats, Villarejo s’est assis devant le tribunal pour défendre son travail privé en tant qu’« analyste du renseignement » depuis qu’il est revenu en service actif dans la police en 1995.

Cette année-là, expliqua-t-il, il rapporta par écrit le supposé « pacte » qu’il avait réalisé grâce à celui qui a contribué son réseau d’entreprise comme une « couverture » pour son travail de renseignement. Et personne, a-t-il assuré, ne l’a interrogé ni ne lui a demandé s’il était « devenu fou ».

La seule condition était qu’il ne perçoive que paie de la police, de sorte que, selon lui, les bénéfices de ses sociétés étaient réinvestis « dans la structure corporative au service de l’État ».

Etant « convaincu qu’il travaillait » pour son pays, jamais demandé de rapport de compatibilité, a-t-il affirmé, et a supposé que le ministre de l’Intérieur, Jorge Fernández Díaz, avait ordonné que cela soit fait en 2015, à la demande du président, Mariano Rajoy – dont il n’a pas expressément cité les noms. Comme indiqué, il a rencontré la direction de la police pour expliquer « tous les problèmes ».

Villarejo a tenu le National Intelligence Center pour responsable des enregistrements qui lui ont été confisqués et a fait allusion à un autre pacte supposé qu’il a conclu avec cet organisme afin que sa vie sera « surveillée », comme vous l’avez dit, c’est arrivé avec Bárbara Rey.

« Tout est un montage »

La déclaration du commissaire, qui a passé plus de trois ans à prison préventive, a été en proie à des attaques contre la CNI et la Cellule des affaires intérieures, qu’elle accuse d’avoir préparé un « coup monté » contre lui, « d’avoir déposé » de fausses preuves, et a ainsi délégitimé les rapports et enregistrements, saisis dans les archives, sur les travaux présumés l’espionnage privé qu’il a effectué.

Le procureur n’a pas non plus échappé aux attaques. Miguel Serrano, avec qui il a entretenu un interrogatoire tendu et dont il a remis en cause la performance à chaque instant, venant le comparer à un « scénariste de cinéma ».

Réponse à laquelle le procureur a fait une « exercice de patience » et qui ont provoqué diverses interventions de la juge Angela Murillo, avec qui Villarejo se heurte habituellement tous les jours.

L’ancien commissaire a nié avoir utilisé son poste de policier pour obtenir illégalement des informations pour les clients qui l’ont engagé dans les projets Iron – un prétendu espionnage d’un cabinet d’avocats – et Land – concernant le conflit familial sur l’héritage du promoteur. Luis García-Cereceda-.

Dans cette deuxième mission, il a impliqué l’ancien président du gouvernement Felipe González, un ami de García-Cereceda. « Pour moi, le client était lui, la commission a été faite par M. Felipe González« , a-t-il souligné après avoir noté que c’était une connaissance commune qui l’avait contacté.

Selon sa déclaration, Il n’a « jamais » dit à ses clients qu’il était un policier actif ou que sa société Cenyt proposait un travail de détective, et il s’est assuré que toutes les informations qu’il a obtenues provenaient de « sources ouvertes ».

Il a fixé les budgets pour chaque mission, a-t-il expliqué, « à peu près », pour couvrir les dépenses : « J’ai regardé dans l’infini, j’ai été inspiré et à partir de ça j’ai dit ‘beaucoup’ ; c’était un critère très sui generis, très personnel ».

Élevage de chevaux et culture d’asperges

Il a toujours soutenu que son cadre lui servait à couvrir son activité de agent de renseignement, en fonction des besoins et des commandes reçues.

« C’est pourquoi il y avait une compagnie de chevaux, pour pouvoir entrer dans le monde arabe en se faisant passer pour éleveur de chevaux », a souligné Villarejo, qui a également parlé d’organiser « parc d’attractions« ou de « créer une entreprise d’asperges ou de produits de la mer au Maroc ».

Sans qu’on le lui demande, il a abandonné certains de ses « emplois » d’agent, comme celui qu’il a dit avoir été mandaté par le PSOE pour « affaiblir » le juge Baltasar Garzón lorsqu’il enquêtait sur la GAL, ou lorsqu’il se faisait passer pour dealer de drogue traquer Laureano Oubiña.

Et il a demandé au procureur de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui apparaît dans les enregistrements. Dans ses conversations avec des trafiquants de drogue ou des personnes proches de Daech, il a assuré : « Je suis le pire de tous » ; vous pouvez même l’entendre parler « préparer une attaque », vous a prévenu.

Suite à la déclaration d’un autre prévenu, Villarejo continuera demain à témoigner sur La terre et le projet Peintre.