Le mari de Ginger Zee se déchaîne après avoir trouvé son pneu poignardé

Le mari de Ginger Zee, Ben Aaron, s’est récemment rendu sur Instagram pour partager une situation malheureuse dans laquelle il s’est retrouvé. Le mari de la personnalité de Good Morning America a déclaré à ses abonnés que quelqu’un avait poignardé le pneu de son véhicule. Bien qu’il ne sache pas qui a commis le crime, il a déclaré qu’il avait pu ramener Zee et leurs deux enfants à la maison après avoir découvert que sa voiture avait été trafiquée. Aaron, une personnalité médiatique basée à New York, a épousé Zee en 2014. Ils partagent deux enfants ensemble, les fils Adrian et Miles.

Aaron a d’abord posté un « cri » à l’individu qui a « poignardé » son pneu. Il a posté une photo du pneu en question, dont le trou était couvert. Dans la légende de la photo, il a écrit qu’ils n’avaient « heureusement » pas subi d' »explosion » sur la route. Aaron a pu ramener sa famille à la maison en toute sécurité après avoir téléphoné pour obtenir une assistance routière. Bien qu’il ait reconnu une « première » qu’il a vécue au milieu de la situation – écrivant qu’il a fait pipi « dans une bouteille d’eau en attendant une dépanneuse ». Il a terminé la légende en criant avec humour à son père pour lui avoir montré « l’avoir entraîné » sur la façon de le faire.

Dans un article ultérieur, Aaron a posté une photo de l’objet avec lequel son pneu a été poignardé. L’objet semblait être petit, blanc et déchiqueté. Bien qu’il ne soit pas trop gros, il a manifestement causé beaucoup de dégâts au véhicule d’Aaron. Il a écrit qu’il était capable de retirer la « beauté » de son pneu. Aaron a également noté qu’il avait appris que les véhicules Tesla avaient été ciblés récemment, car de nombreux propriétaires se sont retrouvés dans des situations similaires à la sienne. Il a ajouté qu’on ne sait pas pourquoi cela s’est produit.

« Tout ce que je sais, c’est que tout allait bien jusqu’à ce que je me réveille à 3 heures du matin et me rende compte que cela aurait pu être un grave problème si je ne m’arrêtais pas immédiatement », a poursuivi Aaron. « Cela aurait pu blesser ma famille. Donc, pour la tache putain qui a fait ça, j’espère que les gens sont un peu plus gentils avec vous que vous ne l’avez été avec nous. » Naturellement, les partisans d’Aaron ont été époustouflés par le fait que cela se soit produit. Mais ils ont exprimé à quel point ils étaient heureux que la famille ait pu se sortir de la situation en toute sécurité. Une personne a écrit : « Un monde triste dans lequel nous vivons ces jours-ci. Dieu merci, tout le monde va bien.