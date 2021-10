Le mari de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, Matthew Hutchins, a déclaré que l’acteur Alec Baldwin était « très favorable » lorsqu’ils ont parlé à la suite du tragique accident sur le plateau qui a conduit à sa mort jeudi après-midi. Baldwin tournait le film Rust au Bonanza Creek Ranch près de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, lorsqu’il a tiré avec un pistolet à hélice sans savoir qu’il était chargé d’une balle réelle. Hutchins, 42 ans, est décédée de ses blessures dans un hôpital voisin, tandis que le réalisateur Joel Souza a été blessé et est depuis sorti d’un autre hôpital.

« J’ai parlé avec Alec Baldwin et il me soutient beaucoup », a déclaré Matthew, 38 ans, au Daily Mail vendredi. Matthew est avocat et a partagé un fils de 8 ans avec Hutchins. Dans une précédente interview avec Insider, Matthew a déclaré qu’il appréciait ceux qui lui ont présenté leurs condoléances. « Je ne pense pas qu’il y ait de mots pour communiquer la situation », a-t-il déclaré à Insider par téléphone. « Je ne pourrai pas commenter les faits ou le processus de ce que nous vivons en ce moment, mais j’apprécie que tout le monde ait été très sympathique. Je pense que nous aurons besoin d’un peu de temps avant de pouvoir résume vraiment sa vie d’une manière qui est facile à communiquer. »

Vendredi matin, Baldwin a publié une déclaration sur la tragédie, notant qu’il coopérait pleinement avec la police et a déclaré qu’il était en contact avec Matthew. « Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée », a écrit l’acteur, qui est également producteur sur Rust, sur Twitter. . « Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui l’ont connu et aimé Halyna. » Aucune accusation criminelle n’a été déposée et la police enquête toujours sur l’accident.

Le syndicat local de l’Alliance internationale des employés de la scène théâtrale (IATSE), la section locale 44 de l’IATSE, a envoyé un message aux membres vendredi confirmant qu’il y avait une « balle en direct » dans l’arme utilisée lors du tournage de Rust. Le propmaster de la production n’était pas membre du syndicat, a écrit le secrétaire-trésorier de la section locale 44 Anthony Pawluc dans un courriel obtenu par Indiewire. Hutchins était membre du Local 600 de l’International Cinematographers Guild, mais il n’y avait aucun membre du Local 44 à la production. La guilde des cinéastes a qualifié la mort de Hutchins de « terrible perte, et nous pleurons le décès d’un membre de la famille de notre guilde ».

Hutchins est née en Ukraine et est diplômée de l’American Film Institute en 2015. Elle a été classée étoile montante dans American Cinematographer en 2019 et a déjà travaillé sur des documentaires européens. Elle a été directrice de la photographie sur le film d’horreur Darlin’ and Archenemy de Pollyanna McIntosh en 2019, qui mettait en vedette Joe Manganiello. Son dernier post sur Instagram a été publié mardi, montrant sa randonnée à cheval au Nouveau-Mexique pendant son jour de congé de Rust. Elle vivait à Venice Beach avec son mari et leur fils.