Le mari de Halyna Hutchins partage un hommage déchirant après le tournage

Matthieu huches, le mari du directeur de la photographie Hutchins Halyna, a rendu un hommage public à sa défunte épouse deux jours après avoir été accidentellement abattue sur le tournage de la Alec Baldwin film Rouille.

La femme de 42 ans, directrice de la photographie du film Western, est décédée le jeudi 21 octobre après que l’acteur a tiré avec une arme à feu pendant le tournage du projet dans un ranch au Nouveau-Mexique. La police a ouvert une enquête sur la fusillade, qui a également blessé le réalisateur du film, Joël Souza, qui a récemment quitté un hôpital après avoir reçu un traitement. Baldwin a été informé que le pistolet à hélice était en sécurité avant de le tirer, selon les forces de l’ordre.

Halyna laisse dans le deuil son mari et leur fils de 9 ans, Andros. Le samedi 23 octobre, Matthew a publié des photos des trois sur Instagram, dans ce qui a marqué son premier post depuis la mort de sa femme.

« Tu nous manques, Halyna! » il a écrit.

Matthew a écrit la même chose sur son Facebook, où il a également posté le vendredi 22 octobre : « Merci aux amis et mentors d’Halyna à l’AFI d’avoir créé un fonds de bourses pour honorer sa mémoire et soutenir les femmes aspirant à une carrière dans la cinématographie. Vous avez toujours l’a traitée avec respect, en tant que membre de la famille AFI, et a fait l’éloge de son talent dans la vie, qui a nourri le succès que nous commencions à peine à voir fleurir. Je voudrais demander à tous ceux qui cherchent à honorer sa mémoire avec des dons directs votre don à ce fonds de bourses. Merci. «